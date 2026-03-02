Зеленський у лютому провів понад 30 міжнародних зустрічей та 11 телефонних розмов
Київ • УНН
Президент Зеленський у лютому провів 31 міжнародну зустріч та 11 телефонних розмов, відвідав Мюнхен та прийняв лідерів країн-партнерів у Києві.
Протягом лютого Президент провів 31 міжнародну зустріч та 11 телефонних розмов, був із візитом у Мюнхені та прийняв у Києві лідерів країн-партнерів у день четвертих роковин із початку повномасштабного російського вторгнення
Деталі
За даними ОП, у Німеччині Володимир Зеленський взяв участь у Мюнхенській безпековій конференції, відвідав перше німецько-українське спільне підприємство з виробництва дронів і прийняв перший вироблений там безпілотник.
У четверті роковини з початку повномасштабної російської агресії до Києва приїхали лідери Фінляндії, Данії, Естонії, Ісландії, Латвії, Норвегії, Хорватії, Швеції, президенти Євроради та Єврокомісії, а також міністр національної оборони Литви.
У Києві відбулася зустріч Коаліції охочих, у якій взяли участь 36 представників країн в офлайн- та онлайн-форматах, і саміт "Україна – країни Північної Європи та Балтії".
Президент України та Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн домовилися про участь ЄК у реалізації оновленої енергетичної стратегії України – відновленні енергетики та перебудові системи.
Вдалося повернути 157 українців, більшість із яких були в російському полоні ще з 2022 року. Також в Україну повернулася частина українських дітей, яких викрала Росія. Їхня загальна кількість у межах ініціативи Bring Kids Back UA сягнула 2 тисяч.
Оборонні та енергетичні пакети:
- Швеція – пакет військової допомоги на понад 1,4 млрд дол., 100 млн дол. енергетичної підтримки, 100 млн дол. на програму PURL;
- Велика Британія – 200 млн дол. на PURL, 680 млн дол. на фінансування ППО, близько 27 млн дол. на підтримку української енергосистеми;
- Норвегія – 1,26 млрд дол. на дрони, 940 млн дол. на ППО й технічну підтримку винищувачів F-16, 130 млн дол. на PURL;
- Данія – додаткові 510 млн євро для наповнення Фонду підтримки України у 2026 році, 47 млн євро гуманітарної та енергетичної допомоги, 32,6 млн євро на зміцнення та модернізацію тренувальної інфраструктури для Збройних Сил України через фонд «Повернись живим»;
- Фінляндія – оборонний пакет на 43,2 млн євро, 20 млн євро на гуманітарну допомогу;
- Литва – 30 ракет до ПЗРК, ухвалена Спільна заява про наміри щодо співвиробництва оборонної продукції на території Литви. Фінансування перших проєктів становитиме щонайменше 100 млн євро за програмою SAFE;
- Естонія – 11 млн євро на PURL;
- Латвія – 10 млн євро на PURL;
- Ісландія – 6,5 млн дол. на підтримку енергетики України та 8 млн дол. – внесок у PURL;
- Канада – 2 млрд канадських доларів військової допомоги, 400 броньованих машин і 20 млн канадських доларів до Фонду підтримки енергетики України;
- Нідерланди – 107 млн дол. на програму PURL;
- Японія – 41 млн дол. на першочергові потреби України у відбудові;
- Хорватія – 1,5 млн євро у Фонд підтримки енергетики України, енергетичне обладнання на 500 тис. євро та роботизовані розмінувальні машини на 1,5 млн євро;
- Швейцарія – пакет енергетичної допомоги на понад 35 млн дол.;
- Ізраїль – 117 мобільних електростанцій для Київської області;
- Чехія – 55 електрогенераторів;
- Італія – 10 високопотужних електрогенераторів на колесах.