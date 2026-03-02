$43.100.11
Ексклюзив
16:02 • 15870 перегляди
Зеленський у лютому провів понад 30 міжнародних зустрічей та 11 телефонних розмов

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 366 перегляди

Президент Зеленський у лютому провів 31 міжнародну зустріч та 11 телефонних розмов, відвідав Мюнхен та прийняв лідерів країн-партнерів у Києві.

Зеленський у лютому провів понад 30 міжнародних зустрічей та 11 телефонних розмов

Протягом лютого Президент України Володимир Зеленський провів 31 міжнародну зустріч та 11 телефонних розмов, передає УНН із посиланням на ОП.

Протягом лютого Президент провів 31 міжнародну зустріч та 11 телефонних розмов, був із візитом у Мюнхені та прийняв у Києві лідерів країн-партнерів у день четвертих роковин із початку повномасштабного російського вторгнення 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними ОП, у Німеччині Володимир Зеленський взяв участь у Мюнхенській безпековій конференції, відвідав перше німецько-українське спільне підприємство з виробництва дронів і прийняв перший вироблений там безпілотник. 

У четверті роковини з початку повномасштабної російської агресії до Києва приїхали лідери Фінляндії, Данії, Естонії, Ісландії, Латвії, Норвегії, Хорватії, Швеції, президенти Євроради та Єврокомісії, а також міністр національної оборони Литви.

У Києві відбулася зустріч Коаліції охочих, у якій взяли участь 36 представників країн в офлайн- та онлайн-форматах, і саміт "Україна – країни Північної Європи та Балтії".

Президент України та Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн домовилися про участь ЄК у реалізації оновленої енергетичної стратегії України – відновленні енергетики та перебудові системи. 

Вдалося повернути 157 українців, більшість із яких були в російському полоні ще з 2022 року. Також в Україну повернулася частина українських дітей, яких викрала Росія. Їхня загальна кількість у межах ініціативи Bring Kids Back UA сягнула 2 тисяч. 

Оборонні та енергетичні пакети:

  • Швеція – пакет військової допомоги на понад 1,4 млрд дол., 100 млн дол. енергетичної підтримки, 100 млн дол. на програму PURL;
    • Велика Британія – 200 млн дол. на PURL, 680 млн дол. на фінансування ППО, близько 27 млн дол. на підтримку української енергосистеми;
      • Норвегія – 1,26 млрд дол. на дрони, 940 млн дол. на ППО й технічну підтримку винищувачів F-16, 130 млн дол. на PURL;
        • Данія – додаткові 510 млн євро для наповнення Фонду підтримки України у 2026 році, 47 млн євро гуманітарної та енергетичної допомоги, 32,6 млн євро на зміцнення та модернізацію тренувальної інфраструктури для Збройних Сил України через фонд «Повернись живим»;
          • Фінляндія – оборонний пакет на 43,2 млн євро, 20 млн євро на гуманітарну допомогу;
            • Литва – 30 ракет до ПЗРК, ухвалена Спільна заява про наміри щодо співвиробництва оборонної продукції на території Литви. Фінансування перших проєктів становитиме щонайменше 100 млн євро за програмою SAFE; 
              • Естонія – 11 млн євро на PURL; 
                • Латвія – 10 млн євро на PURL;
                  • Ісландія – 6,5 млн дол. на підтримку енергетики України та 8 млн дол. – внесок у PURL;
                    • Канада – 2 млрд канадських доларів військової допомоги, 400 броньованих машин і 20 млн канадських доларів до Фонду підтримки енергетики України;
                      • Нідерланди – 107 млн дол. на програму PURL;
                        • Японія – 41 млн дол. на першочергові потреби України у відбудові;
                          • Хорватія – 1,5 млн євро у Фонд підтримки енергетики України, енергетичне обладнання на 500 тис. євро та роботизовані розмінувальні машини на 1,5 млн євро;
                            • Швейцарія – пакет енергетичної допомоги на понад 35 млн дол.;
                              • Ізраїль – 117 мобільних електростанцій для Київської області;
                                • Чехія – 55 електрогенераторів;
                                  • Італія – 10 високопотужних електрогенераторів на колесах.

                                    Антоніна Туманова

