Украина отклонила новое предложение США по границам - Telegraph

Украина отклонила новое предложение США о пересмотре границ в попытке разблокировать мирные переговоры с россией, сообщает The Telegraph, пишет УНН.

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Посланники президента США Дональда Трампа на мирных переговорах, как сообщается, предложили территориальное решение, "которое предусматривает полный контроль россии над линией фронта на Донбассе без сдачи Киевом городов, которые он до сих пор там удерживает".

Однако украинский источник, близкий к переговорам, сообщил The Telegraph: "Делегация Украины никогда не обсуждала никаких уступок в отношении любых территорий, которые оккупирует россия".

"Украина никогда не признает этого — ни де-факто, ни де-юре. И это всегда была наша позиция за столом переговоров", — отметил источник.

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Украина и россия возобновили переговоры во вторник, 10 ноября, после девятимесячной паузы в процессе, инициированном при посредничестве США и активно поддерживаемом президентом Дональдом Трампом.

Чиновники встретились в столице Эмиратов для обсуждения, которое проходило при посредничестве Джареда Кушнера, зятя президента США, и Стива Уиткоффа, посланника по вопросам мира.

"При ограниченных возможностях для обсуждения территорий американские переговорщики сосредоточились на послевоенных гарантиях безопасности, которые предотвратили бы новую войну, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня", — отмечает издание.

Перед трехсторонней встречей 10 ноября украинская и американская команды провели отдельные переговоры с европейской делегацией, в состав которой входил Джонатан Пауэлл, советник Великобритании по национальной безопасности.

Кушнер сообщил присутствующим, что его план на два дня переговоров заключается в том, чтобы убедить россиян "наконец позволить европейцам присутствовать на встречах… что, по нашему мнению, будет очень важно для достижения прогресса".

Европейским чиновникам пришлось покинуть комнату до того, как вошли россияне, после того как москва возразила против их участия.

Американские чиновники считают, что посредничество в достижении какого-либо территориального компромисса между Киевом и москвой не состоится без обсуждения европейской "архитектуры безопасности".

На протяжении многих лет глава кремля владимир путин неоднократно сетовал на то, что он называет расширением НАТО на восток на территории бывшего советского союза. Он представлял рост военного альянса как угрозу безопасности собственной страны.

Любые требования к НАТО сократить присутствие войск и вооружений будут быстро отклонены, предупреждают европейские чиновники.

Однако они заявили о готовности обсудить восстановление каналов связи с Москвой для разрядки напряженности.

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"Мы работаем плечом к плечу с украинцами, и наша цель — подчеркнуть фундаментальный принцип: стремление к миру в Украине и безопасность в Европе неразрывно связаны", — заявил французский чиновник перед переговорами.

"Не может быть долгосрочного урегулирования в Украине без учета европейской безопасности, равно как и какого-либо соглашения о безопасности в Европе без европейцев", — отметил он.

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