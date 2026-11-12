Віткофф і Кушнер прилетіли до москви на зустріч із путіним

У москву в рф вранці 12 листопада прилетіли спецпредставники президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер та Стів Віткофф. Про це повідомив спецпредставник глави кремля з інвестиційно-економічного співробітництва із зарубіжними країнами, голова рфпі кирило дмитрієв у X, пише УНН.

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Їх зустрів дмитрієв в аеропорту Внуково.

Віткофф і Кушнер завтра у першій половині дня зустрінуться із путіним у москві

Кушнер та Віткофф мають зустрітися з главою кремля володимиром путіним. Потім вони планують вирушити до Дубліна, де мають зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським.

Що саме обговорюватиметься на зустрічах, як пишуть росЗМІ, не уточнюється. Кушнер лише заявив, що йтиметься про обговорюване на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі 10-11 листопада.

За підсумками переговорів в Абу-Дабі представник української делегації Давид Арахамія заявив, що є "хороший імпульс", щоб досягти угоди до Нового року. А глава російської делегації володимир мединський заявив, що сторони "наблизилися до миру".