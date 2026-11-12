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Уиткофф и Кушнер прилетели в москву на встречу с путиным

Киев • УНН

 • 360 просмотра

Спецпредставители президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф прибыли в москву 12 ноября.

Уиткофф и Кушнер прилетели в москву на встречу с путиным

В москву в рф утром 12 ноября прибыли спецпредставители президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. Об этом сообщил спецпредставитель главы кремля по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава рфпи кирилл дмитриев в X, пишет УНН.

Детали

Их встретил дмитриев в аэропорту Внуково.

Виткофф и Кушнер завтра в первой половине дня встретятся с Путиным в Москве11.11.26, 17:57 • 5118 просмотров

Кушнер и Уиткофф должны встретиться с главой кремля владимиром путиным. Затем они планируют отправиться в Дублин, где должны встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Что именно будет обсуждаться на встречах, как пишут российские СМИ, не уточняется. Кушнер лишь заявил, что речь пойдет о том, что обсуждалось на трехсторонних переговорах в Абу-Даби 10-11 ноября.

По итогам переговоров в Абу-Даби представитель украинской делегации Давид Арахамия заявил, что есть "хороший импульс", чтобы достичь соглашения до Нового года. А глава российской делегации владимир мединский заявил, что стороны "приблизились к миру". 

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Стив Уиткофф
Дональд Трамп