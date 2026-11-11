Посланці Трампа у четвер планують візит до путіна, а пізніше переговори із Зеленським - ЗМІ
Київ • УНН
Посланці США Стів Віткофф і Джаред Кушнер 12 листопада планують вирушити до москви на переговори з путіним. Пізніше вони мають зустрітися із Зеленським.
Посланці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер у четвер, 12 листопада, планують відправитися до москви на переговори з главою кремля володимиром путіним після переговорів в Абу-Дабі. Потім планують зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомили журналісти CBS News та BBC 11 листопада, пише УНН.
Деталі
"Посланці США Стів Віткофф та Джаред Кушнер заявили, що завтра вирушать до москви на зустріч із володимиром путіним, на тлі завершення переговорів між росією та Україною за посередництва США в Абу-Дабі", - повідомила журналістка CBS News Дженіфер Джейкобс у X.
"Віткофф та Кушнер завтра вилітають до москви на зустріч із путіним, а пізніше вирушать до Дубліна на зустріч із Зеленським, щоб обговорити мирні ідеї, отримані в результаті переговорів в Абу-Дабі", - вказав журналіст BBC з московського бюро Бен Тавенер.
росЗМІ з посиланням на джерело повідомили, що "Віткофф і Кушнер найближчими днями можуть відвідати росію та Україну".
У рф заявили про завершення тристоронніх переговорів в Абу-Дабі11.11.26, 12:26 • 3848 переглядiв