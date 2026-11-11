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Financial Times

Посланники Трампа в четвер планируют визит к путину, а позже переговоры с Зеленским — СМИ

Киев • УНН

 • 576 просмотра

Посланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 12 ноября планируют отправиться в Москву на переговоры с путиным. Позже они должны встретиться с Зеленским.

Посланники Трампа в четвер планируют визит к путину, а позже переговоры с Зеленским — СМИ

Посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в четверг, 12 ноября, планируют отправиться в Москву на переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным после переговоров в Абу-Даби. Затем планируют встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 11 ноября сообщили журналисты CBS News и BBC, пишет УНН.

Детали

"Посланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер заявили, что завтра отправятся в Москву на встречу с Владимиром Путиным на фоне завершения переговоров между Россией и Украиной при посредничестве США в Абу-Даби", — сообщила журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс в X.

"Уиткофф и Кушнер завтра вылетают в Москву на встречу с Путиным, а позже отправятся в Дублин на встречу с Зеленским, чтобы обсудить мирные идеи, полученные в результате переговоров в Абу-Даби", — указал журналист московского бюро BBC Бен Тавенер.

росСМИ со ссылкой на источник сообщили, что "Уиткофф и Кушнер в ближайшие дни могут посетить Россию и Украину".

В рф заявили о завершении трехсторонних переговоров в Абу-Даби11.11.26, 12:26 • 2738 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Стив Уиткофф
Абу-Даби
Владимир Зеленский
Украина