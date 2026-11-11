Посланники Трампа в четвер планируют визит к путину, а позже переговоры с Зеленским — СМИ

Посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в четверг, 12 ноября, планируют отправиться в Москву на переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным после переговоров в Абу-Даби. Затем планируют встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 11 ноября сообщили журналисты CBS News и BBC, пишет УНН.

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"Посланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер заявили, что завтра отправятся в Москву на встречу с Владимиром Путиным на фоне завершения переговоров между Россией и Украиной при посредничестве США в Абу-Даби", — сообщила журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс в X.

"Уиткофф и Кушнер завтра вылетают в Москву на встречу с Путиным, а позже отправятся в Дублин на встречу с Зеленским, чтобы обсудить мирные идеи, полученные в результате переговоров в Абу-Даби", — указал журналист московского бюро BBC Бен Тавенер.

росСМИ со ссылкой на источник сообщили, что "Уиткофф и Кушнер в ближайшие дни могут посетить Россию и Украину".

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