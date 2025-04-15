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Потребление электричества падает на фоне потепления, но мощную технику стоит включать до 18 часов - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 16857 просмотра

Из-за потепления потребление электроэнергии снижается. Укрэнерго призывает пользоваться мощными приборами с 10:00 до 18:00, когда солнечные станции работают наиболее эффективно.

Потребление электричества падает на фоне потепления, но мощную технику стоит включать до 18 часов - Укрэнерго

Потребление электроэнергии на фоне потепления падает, отвечая сезонным показателям. Но пользоваться мощными электроприборами стоит в период самой продуктивной работы солнечных электростанций - с 10:00 до 18:00. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" во вторник, пишет УНН.

Детали

"Потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям", - говорится в сообщении.

Сегодня на 9:30 оно было на том же уровне, что и в предыдущий день. Вчера, 14 апреля, суточный максимум потребления был вечером - на 9% ниже, чем максимум предыдущего рабочего дня.

"Это объясняется существенным потеплением на всей территории Украины, по сравнению с концом прошлой недели", - указали в Укрэнерго.

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

"Есть необходимость в переносе активного энергопотребления на дневное время, на период наиболее продуктивной работы солнечных электростанций - с 10:00 до 18:00. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами в этот период", - отметили в компании.

И указали, что ситуация в энергосистеме может меняться.

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