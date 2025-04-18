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Температура океану б'є рекорди: нагрівання зростає в 4,5 рази швидше

Київ • УНН

 • 4282 перегляди

З 2019 року температура поверхні моря зростає в 4,5 рази швидше, ніж у 1980-х. Дослідження ESA показує прискорення потепління океану, що потребує постійного моніторингу.

Температура океану б'є рекорди: нагрівання зростає в 4,5 рази швидше

З 2019 року температура поверхні моря зростає в 4,5 рази швидше, ніж наприкінці 1980-х років. Передає УНН із посиланням на European Space Agency.

Деталі

Температура поверхні моря за останні чотири десятиліття зростала прискореними темпами.

У період з 1985 по 1989 рік спостерігалося потепління на 0,06 C за десятиліття, тоді як з 2019 по 2023 рік температура поверхні моря зростала на 0,27 C за десятиліття. Це свідчить про те, що з 2019 року температура поверхні моря зростає в 4,5 рази швидше, ніж наприкінці 1980-х років.

Аналіз створений Ініціативою зі зміни клімату ESA (CCI), був досягнутий за допомогою спостережень з 20 інфрачервоних радіометрів і двох мікрохвильових радіометрів, встановлених на таких супутниках, як ERS-1, ERS-2, Envisat і Sentinel-3. Інструменти надали детальне та послідовне уявлення про те, як змінюються морські температури в глобальному масштабі.

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У дослідженні аналізуються різні фактори, які впливають на нагрівання океанів, від таких погодних явищ, як Ель-Ніньо, до вивержень вулканів.

Що впливає на підвищення температури поверхні моря

Провідний автор дослідження Кріс Мерчант (Редінгський університет, Велика Британія) пояснює:

Парникові гази затримують тепло в нашій атмосфері і це призводить до дисбалансу в енергії, яку отримує наша планета від Сонця, а також енергії, що випромінюється назад у космос. Наслідок - надлишковий енергетичний дисбалансу.

Цей енергетичний дисбаланс спричиняє зміну клімату. Враховуючи прискорення потепління океану та зміну динаміки клімату, нам потрібен постійний моніторинг і вдосконалення даних, щоб переконатися, що наші кліматичні моделі можуть точно відображати майбутнє підвищення температури

- вважає Кріс Мерчант.

Доповнення

Результати цього дослідження стануть внеском у науковий проект ЄКА MOTECUSOMA, який досліджує енергетичний дисбаланс Землі та його вплив на зміну клімату.

Нагадаємо

Екстремальна спека в Австралії через зміну клімату спричиняє не лише фізичну, а й психологічну шкоду населенню. До 2050 року навантаження від психічних розладів може зрости до 49%.

Очікуваний перехід до Ла-Нінья в Тихому океані відкладається до листопада-грудня з імовірністю 60%. Ель-Нінья може зберегтися до березня 2025 року, що вплине на глобальні погодні умови.

Через потепління споживання електроенергії знижується. Укренерго закликає користуватися потужними приладами з 10:00 до 18:00, коли сонячні станції працюють найефективніше.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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