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Financial Times

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The Guardian

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Екстремальна спека в Австралії: вчені попередили про небезпеку для цілого покоління

Київ • УНН

 • 6964 перегляди

Екстремальна спека в Австралії через зміну клімату спричиняє не лише фізичну, а й психологічну шкоду населенню. До 2050 року навантаження від психічних розладів може зрости до 49%.

Екстремальна спека в Австралії: вчені попередили про небезпеку для цілого покоління

Через зміну клімату в Австралії фіксують екстремальну спеку і високі температури. Це не лише завдає фізичної шкоди населенню, а й психологічних травм. Про це йдеться в публікації ScienceAlert, передає УНН.

Деталі

Вчені встановили, що високі температури в Австралії вже впливають на умови життя та роботи. Це сприяє розвитку психічних та поведінкових розладів.

Якщо не буде вжито серйозних заходів для пом'якшення глобального потепління, і кліматична криза загостриться, навантаження від психічних розладів може зрости до майже 49 % до 2050 року, йдеться в дослідженні. Особливо це небезпечно для молодого покоління на ранніх етапах життя.

За даними дослідження, майже 44% австралійців віком від 16 до 85 років у певний момент свого життя стикаються з психічними розладами. Це приблизно 8,6 млн людей.

Доповнення

За даними Всесвітньої метеорологічної організації (WMO), минулий 2024 рік став найтеплішим, перевищивши доіндустріальний рівень на 1,55°C. Концентрація вуглекислого газу в атмосфері досягла найвищого рівня за останні 800 тисяч років.

Євген Устименко

Євген Устименко

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