Экстремальная жара в Австралии: ученые предупредили об опасности для целого поколения

Из-за изменения климата в Австралии фиксируют экстремальную жару и высокие температуры. Это не только наносит физический вред населению, но и психологические травмы. Об этом говорится в публикации ScienceAlert, передает УНН.

Детали

Ученые установили, что высокие температуры в Австралии уже влияют на условия жизни и работы. Это способствует развитию психических и поведенческих расстройств.

Если не будут приняты серьезные меры для смягчения глобального потепления, и климатический кризис обострится, нагрузка от психических расстройств может возрасти до почти 49% к 2050 году, говорится в исследовании. Особенно это опасно для молодого поколения на ранних этапах жизни.

По данным исследования, почти 44% австралийцев в возрасте от 16 до 85 лет в определенный момент своей жизни сталкиваются с психическими расстройствами. Это примерно 8,6 млн человек.

Дополнение

По данным Всемирной метеорологической организации (WMO), прошлый 2024 год стал самым теплым, превысив доиндустриальный уровень на 1,55°C. Концентрация углекислого газа в атмосфере достигла самого высокого уровня за последние 800 тысяч лет.