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CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина
12:11 • 11767 просмотра

CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина

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путин не хочет мира, прекращения огня или переговоров - Зеленский

Киев • УНН

 • 468 просмотра

Владимир Зеленский заявил, что неоднократно подчеркивал Дональду Трампу, что путин не заинтересован в завершении войны. США, Украина и ЕС выдвинули 22 условия для прекращения огня.

путин не хочет мира, прекращения огня или переговоров - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что неоднократно подчеркивал президенту США Дональду Трампу, что российский диктатор владимир путин не хочет прекращения огня, передает УНН.

Я неоднократно подчеркивал это президенту Трампу: считаю, путин не хочет завершения войны, не хочет прекращения огня, не хочет каких-либо переговоров 

- отметил Президент во время брифинга.

Дополнение

Заместитель председателя совета безопасности россии дмитрий медведев предложил президенту Франции Эмманюэлю Макрону, премьеру Польши и Великобритании – Дональду Туску и Киру Стармеру, а также канцлеру Германии Фридриху Мерцу засунуть мирные планы в свои "пангендерные задницы"

США, Украина и Европа разработали список из 22 условий для путина, включая 30-дневное прекращение огня. Спецпредставитель США должен передать этот документ российскому диктатору.

Трамп "думает о поездке в Стамбул" на встречу Украина-россия12.05.25, 17:49 • 2984 просмотра

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Войнаполитика
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
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