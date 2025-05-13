путин не хочет мира, прекращения огня или переговоров - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что неоднократно подчеркивал президенту США Дональду Трампу, что российский диктатор владимир путин не хочет прекращения огня, передает УНН.

Я неоднократно подчеркивал это президенту Трампу: считаю, путин не хочет завершения войны, не хочет прекращения огня, не хочет каких-либо переговоров - отметил Президент во время брифинга.

Дополнение

Заместитель председателя совета безопасности россии дмитрий медведев предложил президенту Франции Эмманюэлю Макрону, премьеру Польши и Великобритании – Дональду Туску и Киру Стармеру, а также канцлеру Германии Фридриху Мерцу засунуть мирные планы в свои "пангендерные задницы"

США, Украина и Европа разработали список из 22 условий для путина, включая 30-дневное прекращение огня. Спецпредставитель США должен передать этот документ российскому диктатору.

Трамп "думает о поездке в Стамбул" на встречу Украина-россия