путин не хочет мира, прекращения огня или переговоров - Зеленский
Киев • УНН
Владимир Зеленский заявил, что неоднократно подчеркивал Дональду Трампу, что путин не заинтересован в завершении войны. США, Украина и ЕС выдвинули 22 условия для прекращения огня.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что неоднократно подчеркивал президенту США Дональду Трампу, что российский диктатор владимир путин не хочет прекращения огня, передает УНН.
Я неоднократно подчеркивал это президенту Трампу: считаю, путин не хочет завершения войны, не хочет прекращения огня, не хочет каких-либо переговоров
Дополнение
Заместитель председателя совета безопасности россии дмитрий медведев предложил президенту Франции Эмманюэлю Макрону, премьеру Польши и Великобритании – Дональду Туску и Киру Стармеру, а также канцлеру Германии Фридриху Мерцу засунуть мирные планы в свои "пангендерные задницы"
США, Украина и Европа разработали список из 22 условий для путина, включая 30-дневное прекращение огня. Спецпредставитель США должен передать этот документ российскому диктатору.
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