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CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна
12:11 • 11974 перегляди

CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна

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путін не хоче миру, припинення вогню чи переговорів - Зеленський

Київ • УНН

 • 486 перегляди

Володимир Зеленський заявив, що неодноразово наголошував Дональду Трампу, що путін не зацікавлений у завершенні війни. США, Україна та ЄС висунули 22 умови для припинення вогню.

путін не хоче миру, припинення вогню чи переговорів - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що неодноразово підкреслював президенту США Дональду Трампу, що російський диктатор володимир путін не хоче припинення вогню, передає УНН.

Я неодноразово підкреслював це президенту Трампу: вважаю, путін не хоче завершення війни, не хоче припинення вогню, не хоче будь-яких переговорів 

- зазначив Президент під час брифінгу.

Доповнення

Заступник голови ради безпеки росії дмитро медведєв запропонував президенту Франції Емманюелю Макрону, прем'єру Польщі та Великої Британії – Дональду Туску та Кіру Стармеру, а також канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу засунути мирні плани у свої "пангендерні дупи"

США, Україна та Європа розробили список з 22 умов для путіна, включаючи 30-денне припинення вогню. Спецпредставник США має передати цей документ російському диктатору.

Трамп "думає про поїздку в Стамбул" на зустріч Україна-росія12.05.25, 17:49 • 2988 переглядiв

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаПолітика
Кейр Стармер
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Еммануель Макрон
Стамбул
Європа
Німеччина
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