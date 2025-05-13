путін не хоче миру, припинення вогню чи переговорів - Зеленський
Київ • УНН
Володимир Зеленський заявив, що неодноразово наголошував Дональду Трампу, що путін не зацікавлений у завершенні війни. США, Україна та ЄС висунули 22 умови для припинення вогню.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що неодноразово підкреслював президенту США Дональду Трампу, що російський диктатор володимир путін не хоче припинення вогню, передає УНН.
Я неодноразово підкреслював це президенту Трампу: вважаю, путін не хоче завершення війни, не хоче припинення вогню, не хоче будь-яких переговорів
Доповнення
Заступник голови ради безпеки росії дмитро медведєв запропонував президенту Франції Емманюелю Макрону, прем'єру Польщі та Великої Британії – Дональду Туску та Кіру Стармеру, а також канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу засунути мирні плани у свої "пангендерні дупи"
США, Україна та Європа розробили список з 22 умов для путіна, включаючи 30-денне припинення вогню. Спецпредставник США має передати цей документ російському диктатору.
Трамп "думає про поїздку в Стамбул" на зустріч Україна-росія12.05.25, 17:49 • 2988 переглядiв