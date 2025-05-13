путін не хоче миру, припинення вогню чи переговорів - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що неодноразово підкреслював президенту США Дональду Трампу, що російський диктатор володимир путін не хоче припинення вогню, передає УНН.

Я неодноразово підкреслював це президенту Трампу: вважаю, путін не хоче завершення війни, не хоче припинення вогню, не хоче будь-яких переговорів - зазначив Президент під час брифінгу.

Доповнення

Заступник голови ради безпеки росії дмитро медведєв запропонував президенту Франції Емманюелю Макрону, прем'єру Польщі та Великої Британії – Дональду Туску та Кіру Стармеру, а також канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу засунути мирні плани у свої "пангендерні дупи"

США, Україна та Європа розробили список з 22 умов для путіна, включаючи 30-денне припинення вогню. Спецпредставник США має передати цей документ російському диктатору.

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