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«Какая ложь": астронавт ответил на заявление Маска, что Байден умышленно покинул экипаж Starliner на МКС

«Какая ложь": астронавт ответил на заявление Маска, что Байден умышленно покинул экипаж Starliner на МКС

Киев  •  УНН

 • 3182 просмотра

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Илон Маск обвинил Байдена в намеренном оставлении астронавтов на МКС по политическим причинам. Датский астронавт Могенсен опроверг заявления Маска, напомнив о существующем плане возвращения экипажа миссией Crew-9.

Илон Маск вступил в острый спор с датским астронавтом, который раскритиковал заявление миллиардера о том, что бывший президент США Джо Байден намеренно оставил двух американских астронавтов на борту Международной космической станции. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Детали

Андреас «Энди» Могенсен 20 февраля поделился в X фрагментом эфира Fox News с участием Маска и его начальника - президента США Дональда Трампа.

В этом сюжете Маск заявил, что астронавты NASA Бутч Уилмор и Суни Уильямс были «по политическим причинам» брошены на орбитальном форпосте Байденом и что новая администрация теперь приходит им на помощь.

«Какая ложь. И это от человека, который жалуется на нечестность мейнстримных СМИ», - написал 48-летний астронавт Европейского космического агентства, который дважды летал на МКС, в том числе в 2023 году на корабле Crew Dragon от SpaceX.

Маск ответил, назвав Могенсена «полным идиотом» и добавил, что «SpaceX могла вернуть их еще несколько месяцев назад» и что он делал такое предложение администрации Байдена.

Впрочем, деталей этого предложения Маск не раскрыл.

Уилмор и Уильямс прибыли на МКС в июне на корабле Boeing Starliner в рамках восьмидневной тестовой миссии для сертификации нового космического аппарата.

Однако из-за проблем с двигателями NASA решила, что Starliner вернется без экипажа, и поручила SpaceX доставить астронавтов домой.

Впоследствии NASA объявила, что пара вернется на корабле миссии SpaceX Crew-9, который запустили в сентябре с двумя, а не четырьмя членами экипажа, чтобы освободить места для них.

Возвращение изначально было запланировано на февраль, но впоследствии перенесено на март из-за задержек SpaceX с подготовкой корабля для миссии Crew-10, которая заменит Crew-9.

NASA и SpaceX заменят капсулу для возвращения астронавтов Starliner на несколько дней раньше12.02.25, 08:55 • 29143 просмотра

Если у Маска был альтернативный план спасения, который можно было реализовать раньше, он его не раскрыл.

«Илон, я давно восхищаюсь тобой и тем, чего ты достиг, особенно в SpaceX и Tesla», - ответил Могенсен на заявление Маска.

Могенсен отметил, что Маск так же хорошо, как и он, знает, что Бутч и Суни возвращаются с Crew-9, и этот план существует еще с сентября. Он также отметил, что даже сейчас Маск не отправляет спасательный корабль, чтобы их забрать, ведь они возвращаются на капсуле Dragon, которая находится на МКС с сентября.

Напомним,

Компания Илона Маска xAI представила свою новую флагманскую модель искусственного интеллекта Grok 3. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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