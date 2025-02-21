"Яка брехня": астронавт відповів на заяву Маска, що Байден навмисне покинув екіпаж Starliner на МКС

Ілон Маск вступив у гостру суперечку з данським астронавтом, який розкритикував заяву мільярдера про те, що колишній президент США Джо Байден навмисно залишив двох американських астронавтів на борту Міжнародної космічної станції. Про це пише The Guardian, передає УНН.

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Андреас "Енді" Могенсен 20 лютого поділився у X фрагментом ефіру Fox News за участю Маска та його начальника - президента США Дональда Трампа.

У цьому сюжеті Маск заявив, що астронавти NASA Бутч Вілмор і Суні Вільямс були "з політичних причин" покинуті на орбітальному форпості Байденом і що нова адміністрація тепер приходить їм на допомогу.

"Яка брехня. І це від людини, яка скаржиться на нечесність мейнстримних ЗМІ", - написав 48-річний астронавт Європейського космічного агентства, який двічі літав на МКС, зокрема у 2023 році на кораблі Crew Dragon від SpaceX.

Маск відповів, назвавши Могенсена "повним ідіотом" і додав, що "SpaceX могла повернути їх ще кілька місяців тому" і що він робив таку пропозицію адміністрації Байдена.

Утім, деталей цієї пропозиції Маск не розкрив.

Вілмор і Вільямс прибули на МКС у червні на кораблі Boeing Starliner в межах восьмиденної тестової місії для сертифікації нового космічного апарату.

Однак через проблеми з двигунами NASA вирішила, що Starliner повернеться без екіпажу, і доручила SpaceX доставити астронавтів додому.

Згодом NASA оголосила, що пара повернеться на кораблі місії SpaceX Crew-9, який запустили у вересні з двома, а не чотирма членами екіпажу, щоб звільнити місця для них.

Повернення спочатку було заплановане на лютий, але згодом перенесене на березень через затримки SpaceX із підготовкою корабля для місії Crew-10, яка замінить Crew-9.

NASA і SpaceX замінять капсулу задля повернення астронавтів Starliner на кілька днів раніше

Якщо у Маска був альтернативний план порятунку, який можна було реалізувати раніше, він його не розкрив.

"Ілоне, я давно захоплююся тобою та тим, чого ти досяг, особливо у SpaceX і Tesla", - відповів Могенсен на заяву Маска.

Могенсен зазначив, що Маск так само добре, як і він, знає, що Бутч і Суні повертаються з Crew-9, і цей план існує ще з вересня. Він також наголосив, що навіть зараз Маск не відправляє рятувальний корабель, щоб їх забрати, адже вони повертаються на капсулі Dragon, яка перебуває на МКС із вересня.

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