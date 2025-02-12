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NASA і SpaceX замінять капсулу задля повернення астронавтів Starliner на кілька днів раніше

NASA і SpaceX замінять капсулу задля повернення астронавтів Starliner на кілька днів раніше

Київ • УНН

 • 29702 перегляди

NASA замінить нову капсулу SpaceX на раніше використану Crew Dragon Endeavor для місії Crew-10 на МКС. Це дозволить прискорити повернення двох астронавтів Starliner та вплине на інші заплановані космічні місії.

NASA у вівторок замінило капсулу астронавтів, яку планує використовувати для майбутнього планового польоту на Міжнародну космічну станцію, що дозволить двом астронавтам Starliner, які перебували на станції набагато довше, ніж очікувалося, повернутися трохи раніше, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Американське космічне агентство заявило, що команди з управління місією вирішили використати раніше запущену капсулу SpaceX Crew Dragon для своєї місії Crew-10 на космічну станцію замість нової капсули SpaceX, виробництво якої, за його даними, було відкладено.

Рішення переносить запуск Crew-10 на 12 березня з попереднього терміну на 25 березня. NASA заявило, що йому все одно необхідно провести оцінку готовності до польоту раніше запущеної капсули Crew Dragon, яка називається Endeavor і використовувалася у трьох попередніх місіях.

Повернення двох астронавтів, Бутча Вілмора та Суні Вільямс, які минулого літа полетіли на Міжнародну космічну станцію на несправній капсулі Starliner компанії Boeing, залежало від прибуття екіпажу Crew-10 з чотирьох осіб, щоб зберегти американський контингент на станції.

Рішення послідувало за раптовою вимогою президента США Дональда Трампа до генерального директора SpaceX Ілона Маска минулого місяця повернути Вілмора та Вільямс на Землю "якнайшвидше", прохаючи про завершення їхньої місії, рішення про що значною мірою було ухвалено ще минулого року.

Після вимоги Трампа NASA підтвердило свій план повернути астронавтів додому, заявивши, що зробить це "як це буде практично здійсненно". У своїй заяві у вівторок агентство не повідомило, що рішення про зміну капсули Crew-10 було ухвалено для якнайшвидшого повернення екіпажу Starliner.

"Подорож людини в космос сповнена несподіваних викликів", - заявив у своїй заяві керівник програми комерційних екіпажів NASA Стів Стіч, похваливши SpaceX за гнучкість.

Доповнення

Обмін космічними апаратами впливає на заплановану приватну місію астронавтів Fram2 компанії SpaceX, яка, як очікувалося, використатиме капсулу Endeavor цього року для місії на полярній орбіті.

Очікується, що рішення Crew-10 також вплине на заплановану місію Crew Dragon компанії Axiom, у межах якої буде доставлено астронавтів з Індії, Польщі та Угорщини. Компанія Axiom, що базується в Г'юстоні і організує приватні та місії астронавтів від держав з використанням Crew Dragon, не відразу відповіла на запит про коментарі.

SpaceX розробила свою капсулу Crew Dragon, отримавши близько 3 мільярдів доларів від програми Commercial Crew Program NASA, яка спрямована на те, щоб довірити компаніям космічні польоти, сподіваючись стимулювати приватний ринок і знизити витрати.

Starliner компанії Boeing, який повернувся на Землю у вересні без Вілмора та Вільямс, був розроблений у межах тієї ж програми NASA, але зіткнувся з інженерними вадами.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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