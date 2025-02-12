NASA и SpaceX заменят капсулу для возвращения астронавтов Starliner на несколько дней раньше

NASA во вторник заменило капсулу астронавтов, которую планирует использовать для будущего планового полета на Международную космическую станцию, что позволит двум астронавтам Starliner, которые находились на станции гораздо дольше, чем ожидалось, вернуться немного раньше, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Американское космическое агентство заявило, что команды по управлению миссией решили использовать ранее запущенную капсулу SpaceX Crew Dragon для своей миссии Crew-10 на космическую станцию вместо новой капсулы SpaceX, производство которой, по его данным, было отложено.

Решение переносит запуск Crew-10 на 12 марта с предыдущего срока на 25 марта. NASA заявило, что ему все равно необходимо провести оценку готовности к полету ранее запущенной капсулы Crew Dragon, которая называется Endeavor и использовалась в трех предыдущих миссиях.

Возвращение двух астронавтов, Бутча Уилмора и Суни Уильямс, которые прошлым летом полетели на Международную космическую станцию на неисправной капсуле Starliner компании Boeing, зависело от прибытия экипажа Crew-10 из четырех человек, чтобы сохранить американский контингент на станции.

Решение последовало за внезапным требованием президента США Дональда Трампа к генеральному директору SpaceX Илону Маску в прошлом месяце вернуть Уилмора и Уильямс на Землю «как можно быстрее», прося о завершении их миссии, решение о чем в значительной степени было принято еще в прошлом году.

После требования Трампа NASA подтвердило свой план вернуть астронавтов домой, заявив, что сделает это «как это будет практически осуществимо». В своем заявлении во вторник агентство не сообщило, что решение об изменении капсулы Crew-10 было принято для скорейшего возвращения экипажа Starliner.

«Путешествие человека в космос полно неожиданных вызовов», - заявил в своем заявлении руководитель программы коммерческих экипажей NASA Стив Стич, похвалив SpaceX за гибкость.

Дополнение

Обмен космическими аппаратами влияет на запланированную частную миссию астронавтов Fram2 компании SpaceX, которая, как ожидалось, будет использовать капсулу Endeavor в этом году для миссии на полярной орбите.

Ожидается, что решение Crew-10 также повлияет на запланированную миссию Crew Dragon компании Axiom, в рамках которой будут доставлены астронавты из Индии, Польши и Венгрии. Компания Axiom, базирующаяся в Хьюстоне и организующая частные и миссии астронавтов от государств с использованием Crew Dragon, не сразу ответила на запрос о комментариях.

SpaceX разработала свою капсулу Crew Dragon, получив около 3 миллиардов долларов от программы Commercial Crew Program NASA, которая направлена на то, чтобы доверить компаниям космические полеты, надеясь стимулировать частный рынок и снизить расходы.

Starliner компании Boeing, который вернулся на Землю в сентябре без Уилмора и Уильямс, был разработан в рамках той же программы NASA, но столкнулся с инженерными недостатками.