Новая анимация позволяет ощутить жуткие звуки переворачивания магнитного поля Земли более 40 000 лет назад
Киев • УНН
ЕКА опубликовало видео, демонстрирующее деформацию магнитного поля Земли во время лашампского события 41 000 лет назад. Магнитосфера планеты ослабла до 5% от нынешней мощности, позволив космическим лучам проникнуть в атмосферу.
Около 41 000 лет назад произошла временная смена магнитных полюсов Земли, известная как Лашамское событие. Новое видео показывает, как магнитное поле Земли деформировалось во время "события разворота полярных сил".
Пишет УНН со ссылкой на Live Science.
Новое захватывающее видео, опубликованное 10 октября Европейским космическим агентством (ЕКА) демонстрирует, как магнитное поле Земли вышло из строя и почти полностью исчезло во время последней "полярной смены" нашей планеты, произошедшей около 41 000 лет назад. Жуткое звуковое сопровождение "инопланетных" скрипящих звуков подчеркивает нагрузку на невидимый защитный щит нашей планеты.
Справочно
Магнитное поле Земли, или магнитосфера, впервые сформировалось до 3,7 миллиардов лет назад и генерируется вихревым металлическим океаном во внешнем ядре нашей планеты. Магнитный пузырь защищает жизнь на Земле от солнечной радиации и высокоэнергетических космических лучей. Однако время от времени внутреннее динамо Земли ослабевает, что позволяет магнитным полюсам планеты поменяться местами.
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Примерно 41 000 лет назад произошла временная смена магнитных полюсов Земли, известная как событие Лашампа. В этот период магнитное поле планеты резко ослабло, что позволило космическим лучам проникнуть в атмосферу Земли, способствуя некоторым изменениям климата.
Прошлые исследования окаменелых колец деревьев также показали, что магнитосфера была уменьшена примерно до 5% от ее нынешней мощности, что позволило солнечному излучению рисовать полярные сияния по всему экватору.
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