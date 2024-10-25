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Нова анімація дозволяє відчути моторошні звуки перевертання магнітного поля Землі понад 40 000 років назад

Київ • УНН

 • 13493 перегляди

ЄКА опублікувало відео, що демонструє деформацію магнітного поля Землі під час Лашампської події 41 000 років тому. Магнітосфера планети ослабла до 5% від нинішньої потужності, дозволивши космічним променям проникнути в атмосферу.

Нова анімація дозволяє відчути моторошні звуки перевертання магнітного поля Землі понад 40 000 років назад

Близько 41 000 років тому відбулася тимчасова зміна магнітних полюсів Землі, відома як Лашамська подія. Нове відео показує, як магнітне поле Землі деформувалося під час "події розвороту полярних сил".

Пише УНН із посиланням на Live Science.

Нове захоплююче відео, опубліковане 10 жовтня Європейським космічним агентством (ЄКА) демонструє, як магнітне поле Землі вийшло з ладу і майже повністю зникло під час останньої "полярної зміни" нашої планети, що відбулася близько 41 000 років тому. Моторошний звуковий супровід "інопланетних" скрипучих звуків підкреслює навантаження на невидимий захисний щит нашої планети.

Довідково

Магнітне поле Землі, або магнітосфера, вперше сформувалося до 3,7 мільярдів років тому і генерується вихровим металевим океаном у зовнішньому ядрі нашої планети. Магнітна бульбашка захищає життя на Землі від сонячної радіації та високоенергетичних космічних променів. Однак час від часу внутрішнє динамо Землі слабшає, що дозволяє магнітним полюсам планети помінятися місцями.

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Приблизно 41 000 років тому відбулася тимчасова зміна магнітних полюсів Землі, відома як подія Лашампа. У цей період магнітне поле планети різко ослабло, що дозволило космічним променям проникнути в атмосферу Землі, сприяючи деяким змінам клімату.

Минулі дослідження скам'янілих кілець дерев також показали, що магнітосфера була зменшена приблизно до 5% від її теперішньої потужності, що дозволило сонячному випромінюванню малювати полярні сяйва по всьому екватору.

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