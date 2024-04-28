Космічний апарат виявив сліди "павуків" на південному полюсі Марса

На Марсі під льодом формуються "павукоподібні" структури. Новий знімок цих візерунків, зосереджений у темній зоні на околицях місцевості, відомої як Місто Інків. Це свідчить про унікальні процеси на Марсі. Пише УНН з посиланням на ESA.

Деталі

На Марсі під льодом утворюються "павукоподібні" малюнки. Вчені знайшли пояснення такому явищу. Весняне сонце нагріває вуглекислий газ, який зберігається під льодом зимою. Це тепло перетворює газ у пару, яка накопичується і проривається через льодовий покрив. Коли цей газ виходить на поверхню під час марсіанської весни, він тягне з собою темний матеріал, утворюючи плями і розриваючи лід на глибину до метра.

Газ, змішаний з темним пилом, формує високі гейзери, які, випадаючи назад на поверхню, створюють темні ділянки діаметром від 45 м до 1 км. Ці плями і є ті самі "павукоподібні" візерунки під льодом, що свідчать про унікальні процеси на Марсі.

Інший марсіанський орбітальний апарат від ЄКА, ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO), детально зафіксував павукоподібні структури, які нагадують вусики.

Ці "павуки", зняті TGO, знаходяться неподалік, але поза рамками регіону, зафіксованого на новому знімку Mars Express. На зображенні Mars Express видно темні плями на поверхні, що утворилися внаслідок викидів газу та матеріалу, тоді як зображення з TGO відображає павутинні канали, вирізані в льоду нижче.

Ці темні плями, розсипані по високих пагорбах та великих плато, зосереджена у темній зоні зліва, яка розташована на околиці марсіанської області, відомої як Місто Інків. Назва області виникла не випадково: лінійні та майже геометричні хребти нагадують руїни Інків. Відомий також як лабіринт Ангуста, Місто Інків було вперше відкрите у 1972 році зондом NASA Mariner 9.

Нагадаємо

NASA відмовляється від існуючого плану збору та повернення зразків ґрунту з Марса до 2040 року, вартістю 11 мільярдів доларів через високі витрати та затримки. Національне аерокосмічне агентство США шукає нові інноваційні та дешевші підходи.