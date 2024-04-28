Космический аппарат обнаружил следы "пауков" на южном полюсе Марса

На Марсе подо льдом формируются "паукообразные" структуры. Новый снимок этих узоров, сосредоточенный в темной зоне в окрестностях местности, известной как Город Инков. Это свидетельствует об уникальных процессах на Марсе. Пишет УНН со ссылкой на ESA.

Детали

На Марсе подо льдом образуются "паукообразные" рисунки. Ученые нашли объяснение такому явлению. Весеннее солнце нагревает углекислый газ, который хранится подо льдом зимой. Это тепло превращает газ в пар, который накапливается и прорывается через ледовый покров. Когда этот газ выходит на поверхность во время марсианской весны, он тянет с собой темный материал, образуя пятна и разрывая лед на глубину до метра.

Газ, смешанный с темной пылью, формирует высокие гейзеры, которые, выпадая обратно на поверхность, создают темные участки диаметром от 45 м до 1 км. Эти пятна и есть те самые "паукообразные" узоры подо льдом, свидетельствующие об уникальных процессах на Марсе.

Другой марсианский орбитальный аппарат от ЕКА, ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO), детально зафиксировал паукообразные структуры, которые напоминают усики.

Эти "пауки", снятые TGO, находятся неподалеку, но вне рамок региона, зафиксированного на новом снимке Mars Express. На изображении Mars Express видны темные пятна на поверхности, образовавшиеся в результате выбросов газа и материала, тогда как изображение с TGO отображает паутинные каналы, вырезанные во льду ниже.

Эти темные пятна, рассыпанные по высоким холмам и обширным плато, сосредоточены в темной зоне слева, которая расположена на окраине марсианской области, известной как Город Инков. Название области возникло не случайно: линейные и почти геометрические хребты напоминают руины Инков. Известный также как лабиринт Ангуста, Город Инков был впервые открыт в 1972 году зондом NASA Mariner 9.

Напомним

NASA отказывается от существующего плана сбора и возвращения образцов грунта с Марса до 2040 года, стоимостью 11 миллиардов долларов из-за высоких затрат и задержек. Национальное аэрокосмическое агентство США ищет новые инновационные и более дешевые подходы.