Спутник зафиксировал огромное пятно мазута в Керченском проливе после крушения танкера
Киев • УНН
Европейский спутник Sentinel-1A обнаружил пятно мазута площадью 2,4 кв. км в Керченском проливе после затонувшего танкера "Волгонефть-212". Из-за изменения направления ветра загрязнение может достичь береговой линии.
Спутник Sentinel-1A Европейского космического агентства зафиксировал в Керченском проливе пятно мазута, которое, вероятно, возникло из-за разлива нефти с затонувшего танкера "Волгонефть-212". Об этом сообщают экологи, отмечает Telegram-канал "Крымский ветер", передает УНН.
По оценкам специалистов, площадь загрязнения составляет около 2,4 квадратных километров.
Экологи прогнозируют, что к вечеру четверга направление ветра изменится с северо-западного на южное, из-за чего попавший в море мазут может приблизиться к побережью. Это, по словам экспертов из организации "Прозрачный мир на Каспии", грозит новыми выбросами нефтепродуктов на береговую линию.
Напомним
Два танкера, "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" 15 декабря потерпели крушение в Керченском проливе.
По оценкам экологов, последствия для морской экосистемы могут быть катастрофическими и длиться десятилетиями.
Вчера стало известно, что третий танкер из серии "Волгонефть", загруженный мазутом, подал сигнал бедствия в районе порта Кавказ в Черном море, на судне произошла утечка груза.