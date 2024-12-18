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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Спутник зафиксировал огромное пятно мазута в Керченском проливе после крушения танкера

Спутник зафиксировал огромное пятно мазута в Керченском проливе после крушения танкера

Киев  •  УНН

 • 9487 просмотра

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Европейский спутник Sentinel-1A обнаружил пятно мазута площадью 2,4 кв. км в Керченском проливе после затонувшего танкера "Волгонефть-212". Из-за изменения направления ветра загрязнение может достичь береговой линии.

Спутник Sentinel-1A Европейского космического агентства зафиксировал в Керченском проливе пятно мазута, которое, вероятно, возникло из-за разлива нефти с затонувшего танкера "Волгонефть-212". Об этом сообщают экологи, отмечает Telegram-канал "Крымский ветер", передает УНН

По оценкам специалистов, площадь загрязнения составляет около 2,4 квадратных километров.

Экологи прогнозируют, что к вечеру четверга направление ветра изменится с северо-западного на южное, из-за чего попавший в море мазут может приблизиться к побережью. Это, по словам экспертов из организации "Прозрачный мир на Каспии", грозит новыми выбросами нефтепродуктов на береговую линию.

Напомним

Два танкера, "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" 15 декабря потерпели крушение в Керченском проливе. 

По оценкам экологов, последствия для морской экосистемы могут быть катастрофическими и длиться десятилетиями. 

Вчера стало известно, что третий танкер из серии "Волгонефть", загруженный мазутом, подал сигнал бедствия в районе порта Кавказ в Черном море, на судне произошла утечка груза. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Криминал и ЧП
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