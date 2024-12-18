Спутник зафиксировал огромное пятно мазута в Керченском проливе после крушения танкера

Спутник Sentinel-1A Европейского космического агентства зафиксировал в Керченском проливе пятно мазута, которое, вероятно, возникло из-за разлива нефти с затонувшего танкера "Волгонефть-212". Об этом сообщают экологи, отмечает Telegram-канал "Крымский ветер", передает УНН.

По оценкам специалистов, площадь загрязнения составляет около 2,4 квадратных километров.

Экологи прогнозируют, что к вечеру четверга направление ветра изменится с северо-западного на южное, из-за чего попавший в море мазут может приблизиться к побережью. Это, по словам экспертов из организации "Прозрачный мир на Каспии", грозит новыми выбросами нефтепродуктов на береговую линию.

Напомним

Два танкера, "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" 15 декабря потерпели крушение в Керченском проливе.

По оценкам экологов, последствия для морской экосистемы могут быть катастрофическими и длиться десятилетиями.

Вчера стало известно, что третий танкер из серии "Волгонефть", загруженный мазутом, подал сигнал бедствия в районе порта Кавказ в Черном море, на судне произошла утечка груза.