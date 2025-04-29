ESA запустило на орбиту спутник, который будет оценивать объем леса на Земле
Киев • УНН
ESA вывело на орбиту спутник Biomass, который будет мониторить леса и оценивать их способность поглощать углекислый газ. Спутник предоставит ученым понимание состояния лесов в углеродном цикле Земли.
Европейское космическое агентство (ESA) вывело на орбиту спутник Biomass, главная задача которого – мониторинг состояния лесного покрова на Земле и оценка его способности поглощать углекислый газ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ESA.
Детали
Новаторский спутник ESA Biomass разработан для того, чтобы предоставлять ученым беспрецедентное понимание состояния и глобальных запасов лесов и их решающей роли в углеродном цикле Земли.
На солнечно-синхронную орбиту на высоте почти 666 км аппарат вывела ракета Vega-C из европейского космопорта в Куру, Французская Гвиана. Уже через час, отделившись от носителя, спутник вышел на заданную локацию.
После запуска в 11:15 по центральноевропейскому времени, уже в 12:28 диспетчеры в Европейском центре космических операций ESA в Германии получили чрезвычайно важный первый сигнал, переданный через наземную станцию Troll в Антарктиде, о том, что Biomass работает на орбите должным образом – говорится в сообщении ESA.
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Критический этап проверки Biomass включает серию сложных маневров для развертывания 12-метрового сетчатого рефлектора спутника, поддерживаемого 7,5-метровой штангой. После завершения этого этапа Biomass присоединится к портфолио новаторских миссий ESA.
Спутник Biomass присоединяется к нашей уважаемой семье исследователей Земли – миссий, которые последовательно приносили новаторские открытия и передовые научные знания о нашей планете. Благодаря ему мы получим жизненно важные новые данные о том, сколько углерода хранится в лесах мира, что поможет восполнить ключевые пробелы в наших знаниях об углеродном цикле и, в конечном итоге, климатической системе Земли
Напомним
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