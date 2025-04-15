2024 год стал самым теплым в истории Европы - отчет C3S и ВМО

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко
11:59 • 17502 просмотра

По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко

11:16 • 76131 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

Эксклюзив
11:15 • 40826 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
10:31 • 46198 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 53159 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

16 апреля, 07:15 • 95454 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
16 апреля, 06:47 • 87122 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

16 апреля, 05:58 • 35561 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 60652 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 109618 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+16°
5.9м/с
49%
Популярные новости

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

16 апреля, 08:09 • 93484 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 55208 просмотра

Минэнерго отреагировало на заявление Болгарии об отказе продавать оборудование для достройки ХАЭС

09:36 • 30816 просмотра

На окраинах Ивано-Франковска убили 19-летнего парня: среди подозреваемых - трое несовершеннолетних

09:57 • 24946 просмотра

Петиция о повышении зарплат учителям набрала нужное количество голосов

10:17 • 13334 просмотра
публикации

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

11:16 • 76131 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

16 апреля, 08:09 • 94740 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

16 апреля, 07:15 • 95454 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

16 апреля, 06:47 • 87122 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 186019 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Элон Маск

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Европа

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 56177 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 30473 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 31429 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 32632 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 34862 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Шахед-136

Хранитель

ЧатГПТ

2024 год стал самым теплым в истории Европы - отчет C3S и ВМО

Киев • УНН

 • 3140 просмотра

2024 год стал самым теплым в Европе с начала наблюдений, с рекордно высокими температурами. Штормы и наводнения привели к гибели людей и масштабным разрушениям.

2024 год стал самым теплым в истории Европы - отчет C3S и ВМО

2024 год стал самым теплым в Европе со времен начала наблюдений на континенте. Об этом сообщает Всемирная метеорологическая организация (ВМО), пишет УНН.

Детали 

Служба по изменению климата программы "Коперник" (C3S) и Всемирная метеорологическая организация (ВМО) обнародовали второй совместный ежегодный доклад о состоянии климата в Европе. 

Европа остается континентом, который нагревается быстрее всего в мире. По данным, рекордно высокие температуры охватили почти половину континента. Особенно это почувствовали центральные, восточные и юго-восточные регионы.

2024 год запомнился и масштабными природными катаклизмами. Из-за штормов и наводнений погибло не менее 335 человек, еще более 400 тысяч пострадали.

Экстремальная погода в 2024 году привела к крупнейшему перемещению людей19.03.25, 10:29 • 10294 просмотра

В частности, согласно отчету, в 2024 году наблюдалось:

  • Температура поверхности моря в регионе была на 0,7°C выше нормы, а в Средиземном море - на 1,2°C;
    • Осадки: наблюдался четкий контраст в условиях осадков с востока на запад. В Западной Европе был один из десяти самых дождливых лет в анализируемый период с 1950 года;
      • Наводнения стали самыми масштабными с 2013 года: почти 30% речной сети превысили «высокий» уровень воды, 12% — «сильный»;
        • Тепловой стресс был вторым по интенсивности в истории наблюдений — на 60% территории зафиксировали больше дней с сильной или экстремальной нагрузкой на организм;
          • Ледники Скандинавии и Шпицбергена потеряли больше всего массы за все годы измерений;
            • Доля возобновляемой энергии в энергетике Европы достигла рекордных 45%; Экстремально низкие температуры: площадь территории Европы, на которой наблюдалось менее трех месяцев (90 дней) морозных дней, стала самой большой за всю историю наблюдений (~69%, средний показатель составляет 50%);
              • Было зафиксировано рекордно низкое количество дней, по крайней мере, с "сильным холодовым стрессом";
                • Во всех европейских регионах наблюдалась потеря льда; ледники Скандинавии и Шпицбергена зафиксировали самые высокие темпы потери массы за всю историю наблюдений;
                  • В сентябре лесные пожары в Португалии за одну неделю охватили около 110 000 га (1100 км2), что составляет около четверти общей годовой площади пожаров в Европе. По оценкам, от лесных пожаров в Европе пострадало 42 000 человек.

                    Прошлый год стал самым теплым за последние 175 лет: почему это опасно19.03.25, 16:12 • 11888 просмотров

                    2024 год стал самым теплым годом за всю историю наблюдений в Европе. Мы наблюдали самую длинную волну тепла в юго-восточной Европе и рекордную потерю массы ледников в Скандинавии и на Шпицбергене. Но 2024 год также стал годом заметных климатических контрастов между восточной и западной Европой

                    - отметил Карло Буонтемпо, директор Службы по изменению климата "Коперник" в ЕЦСПП.

                    2024 год также ознаменовался сильным климатическим разрывом между Восточной и Западной Европой. На востоке — засушливая и жаркая погода, на западе — влажная и облачная. Это повлияло на осадки, продолжительность солнечного сияния, поток в реках и генерацию солнечной энергии.

                    В июле Юго-Восточная Европа пережила самую длинную волну тепла, которая длилась 13 дней. В некоторых регионах было зафиксировано 66 дней с "сильным тепловым стрессом" и 23 тропические ночи.

                    Напомним

                    По данным Copernicus, март 2025 года стал самым теплым в Европе с 1940 года, средняя температура превысила норму на 2,41°C. Арктический морской лед достиг рекордно низкого уровня.

                    Экстремальная жара в Австралии: ученые предупредили об опасности для целого поколения15.04.25, 12:59 • 7070 просмотров

                    Алина Волянская

                    Алина Волянская

                    ОбществоПогода и окружающая среда
                    Европа
                    Brent
                    $65.54
                    Bitcoin
                    $83,764.70
                    S&P 500
                    $5,330.88
                    Tesla
                    $247.68
                    Газ TTF
                    $35.40
                    Золото
                    $3,323.99
                    Ethereum
                    $1,576.77