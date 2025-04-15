2024 год стал самым теплым в истории Европы - отчет C3S и ВМО
Киев • УНН
2024 год стал самым теплым в Европе с начала наблюдений, с рекордно высокими температурами. Штормы и наводнения привели к гибели людей и масштабным разрушениям.
2024 год стал самым теплым в Европе со времен начала наблюдений на континенте. Об этом сообщает Всемирная метеорологическая организация (ВМО), пишет УНН.
Детали
Служба по изменению климата программы "Коперник" (C3S) и Всемирная метеорологическая организация (ВМО) обнародовали второй совместный ежегодный доклад о состоянии климата в Европе.
Европа остается континентом, который нагревается быстрее всего в мире. По данным, рекордно высокие температуры охватили почти половину континента. Особенно это почувствовали центральные, восточные и юго-восточные регионы.
2024 год запомнился и масштабными природными катаклизмами. Из-за штормов и наводнений погибло не менее 335 человек, еще более 400 тысяч пострадали.
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В частности, согласно отчету, в 2024 году наблюдалось:
- Температура поверхности моря в регионе была на 0,7°C выше нормы, а в Средиземном море - на 1,2°C;
- Осадки: наблюдался четкий контраст в условиях осадков с востока на запад. В Западной Европе был один из десяти самых дождливых лет в анализируемый период с 1950 года;
- Наводнения стали самыми масштабными с 2013 года: почти 30% речной сети превысили «высокий» уровень воды, 12% — «сильный»;
- Тепловой стресс был вторым по интенсивности в истории наблюдений — на 60% территории зафиксировали больше дней с сильной или экстремальной нагрузкой на организм;
- Ледники Скандинавии и Шпицбергена потеряли больше всего массы за все годы измерений;
- Доля возобновляемой энергии в энергетике Европы достигла рекордных 45%; Экстремально низкие температуры: площадь территории Европы, на которой наблюдалось менее трех месяцев (90 дней) морозных дней, стала самой большой за всю историю наблюдений (~69%, средний показатель составляет 50%);
- Было зафиксировано рекордно низкое количество дней, по крайней мере, с "сильным холодовым стрессом";
- Во всех европейских регионах наблюдалась потеря льда; ледники Скандинавии и Шпицбергена зафиксировали самые высокие темпы потери массы за всю историю наблюдений;
- В сентябре лесные пожары в Португалии за одну неделю охватили около 110 000 га (1100 км2), что составляет около четверти общей годовой площади пожаров в Европе. По оценкам, от лесных пожаров в Европе пострадало 42 000 человек.
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2024 год стал самым теплым годом за всю историю наблюдений в Европе. Мы наблюдали самую длинную волну тепла в юго-восточной Европе и рекордную потерю массы ледников в Скандинавии и на Шпицбергене. Но 2024 год также стал годом заметных климатических контрастов между восточной и западной Европой
2024 год также ознаменовался сильным климатическим разрывом между Восточной и Западной Европой. На востоке — засушливая и жаркая погода, на западе — влажная и облачная. Это повлияло на осадки, продолжительность солнечного сияния, поток в реках и генерацию солнечной энергии.
В июле Юго-Восточная Европа пережила самую длинную волну тепла, которая длилась 13 дней. В некоторых регионах было зафиксировано 66 дней с "сильным тепловым стрессом" и 23 тропические ночи.
Напомним
По данным Copernicus, март 2025 года стал самым теплым в Европе с 1940 года, средняя температура превысила норму на 2,41°C. Арктический морской лед достиг рекордно низкого уровня.
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