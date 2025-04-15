2024 год стал самым теплым в истории Европы - отчет C3S и ВМО

2024 год стал самым теплым в Европе со времен начала наблюдений на континенте. Об этом сообщает Всемирная метеорологическая организация (ВМО), пишет УНН.

Служба по изменению климата программы "Коперник" (C3S) и Всемирная метеорологическая организация (ВМО) обнародовали второй совместный ежегодный доклад о состоянии климата в Европе.

Европа остается континентом, который нагревается быстрее всего в мире. По данным, рекордно высокие температуры охватили почти половину континента. Особенно это почувствовали центральные, восточные и юго-восточные регионы.

2024 год запомнился и масштабными природными катаклизмами. Из-за штормов и наводнений погибло не менее 335 человек, еще более 400 тысяч пострадали.

Экстремальная погода в 2024 году привела к крупнейшему перемещению людей

В частности, согласно отчету, в 2024 году наблюдалось:

Прошлый год стал самым теплым за последние 175 лет: почему это опасно

2024 год стал самым теплым годом за всю историю наблюдений в Европе. Мы наблюдали самую длинную волну тепла в юго-восточной Европе и рекордную потерю массы ледников в Скандинавии и на Шпицбергене. Но 2024 год также стал годом заметных климатических контрастов между восточной и западной Европой