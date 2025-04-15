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2024 рік став найтеплішим в історії Європи - звіт C3S та ВМО

Київ • УНН

 • 3174 перегляди

2024 рік став найтеплішим в Європі з початку спостережень, з рекордно високими температурами. Шторми та повені призвели до загибелі людей та масштабних руйнувань.

2024 рік став найтеплішим в історії Європи - звіт C3S та ВМО

2024 рік став найтеплішим у Європі з часів початку спостережень на континенті. Про це повідомляє Всесвітня метеорологічна організація (ВМО), пише УНН.

Деталі 

Служба зі зміни клімату програми "Коперник" (C3S) та Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) оприлюднили другу спільну щорічну доповідь про стан клімату в Європі. 

Європа залишається континентом, який нагрівається найшвидше у світі. За даними, рекордно високі температури охопили майже половину континенту. Особливо це відчули центральні, східні та південно-східні регіони.

2024 рік запам’ятався і масштабними природними катаклізмами. Через шторми та повені загинуло щонайменше 335 людей, ще понад 400 тисяч постраждали.

Екстремальна погода у 2024 році призвела до найбільшого переміщення людей19.03.25, 10:29 • 10294 перегляди

Зокрема, згідно зі звітом, у 2024 році спостерігалося:

  • Температура поверхні моря у регіоні була на 0,7°C вищою за норму, а в Середземному морі - на 1,2°C;
    • Опади: спостерігався чіткий контраст в умовах опадів зі сходу на захід. У Західній Європі був один із десяти найбільш дощових років в аналізований період з 1950 року;
      • Повені стали наймасштабнішими з 2013 року: майже 30% річкової мережі перевищили «високий» рівень води, 12% — «сильний»;
        • Тепловий стрес був другим за інтенсивністю в історії спостережень — на 60% території зафіксували більше днів із сильним чи екстремальним навантаженням на організм;
          • Льодовики Скандинавії та Шпіцбергена втратили найбільше маси за всі роки вимірювань;
            • Частка відновлюваної енергії в енергетиці Європи сягнула рекордних 45%; Екстремально низькі температури: площа території Європи, на якій спостерігалося менше трьох місяців (90 днів) морозних днів, стала найбільшою за всю історію спостережень (~69%, середній показник становить 50%);
              • Було зафіксовано рекордно низьку кількість днів, принаймні, з "сильним холодовим стресом";
                • У всіх європейських регіонах спостерігалася втрата льоду; льодовики Скандинавії та Шпіцбергена зафіксували найвищі темпи втрати маси за всю історію спостережень;
                  • У вересні лісові пожежі в Португалії за один тиждень охопили близько 110 000 га (1100 км2), що становить близько чверті загальної річної площі пожеж у Європі. За оцінками, від лісових пожеж у Європі постраждало 42 000 осіб.

                    Минулий рік став найтеплішим за останні 175 років: чому це небезпечно19.03.25, 16:12 • 11888 переглядiв

                    2024 рік став найтеплішим роком за всю історію спостережень у Європі. Ми спостерігали найдовшу хвилю тепла в південно-східній Європі та рекордну втрату маси льодовиків у Скандинавії та на Шпіцбергені. Але 2024 рік також став роком помітних кліматичних контрастів між східною та західною Європою

                    - зазначив Карло Буонтемпо, директор Служби зі зміни клімату "Коперник" в ЄЦСПП.

                    2024 рік також позначився сильним кліматичним розривом між Східною та Західною Європою. На сході — посушлива та спекотна погода, на заході — волога й хмарна. Це вплинуло на опади, тривалість сонячного сяйва, потік у річках та генерацію сонячної енергії.

                    У липні Південно-Східна Європа пережила найдовшу хвилю тепла, яка тривала 13 днів. У деяких регіонах було зафіксовано 66 днів зі "сильним тепловим стресом" і 23 тропічні ночі.

                    Нагадаємо

                    За даними Copernicus, березень 2025 року став найтеплішим в Європі з 1940 року, середня температура перевищила норму на 2,41°C. Арктичний морський лід досяг рекордно низького рівня.

                    Екстремальна спека в Австралії: вчені попередили про небезпеку для цілого покоління15.04.25, 12:59 • 7082 перегляди

                    Аліна Волянська

                    Аліна Волянська

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