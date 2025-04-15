2024 рік став найтеплішим в історії Європи - звіт C3S та ВМО

2024 рік став найтеплішим у Європі з часів початку спостережень на континенті. Про це повідомляє Всесвітня метеорологічна організація (ВМО), пише УНН.

Служба зі зміни клімату програми "Коперник" (C3S) та Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) оприлюднили другу спільну щорічну доповідь про стан клімату в Європі.

Європа залишається континентом, який нагрівається найшвидше у світі. За даними, рекордно високі температури охопили майже половину континенту. Особливо це відчули центральні, східні та південно-східні регіони.

2024 рік запам’ятався і масштабними природними катаклізмами. Через шторми та повені загинуло щонайменше 335 людей, ще понад 400 тисяч постраждали.

Екстремальна погода у 2024 році призвела до найбільшого переміщення людей

Зокрема, згідно зі звітом, у 2024 році спостерігалося:

Минулий рік став найтеплішим за останні 175 років: чому це небезпечно

2024 рік став найтеплішим роком за всю історію спостережень у Європі. Ми спостерігали найдовшу хвилю тепла в південно-східній Європі та рекордну втрату маси льодовиків у Скандинавії та на Шпіцбергені. Але 2024 рік також став роком помітних кліматичних контрастів між східною та західною Європою