ESA запустило на орбіту супутник, який оцінюватиме обсяг лісу на Землі

Європейське космічне агентство (ESA) вивело на орбіту супутник Biomass, головне завдання якого – моніторинг стану лісового покриву на Землі та оцінка його спроможності поглинати вуглекислий газ. Про це повідомляє УНН з посиланням на ESA.

Новаторський супутник ESA Biomass розроблений для того, щоб надавати науковцям безпрецедентне розуміння стану і глобальних запасів лісів та їхньої вирішальної ролі у вуглецевому циклі Землі.

На сонячно-синхронну орбіту на висоті майже 666 км апарат вивела ракета Vega-C з європейського космопорту в Куру, Французька Гвіана. Вже за годину, відокремившись від носія, супутник вийшов на задану локацію.

Після запуску об 11:15 за центральноєвропейським часом, вже о 12:28 диспетчери у Європейського центру космічних операцій ESA в Німеччині отримали надзвичайно важливий перший сигнал, переданий через наземну станцію Troll в Антарктиді, про те, що Biomass працює на орбіті належним чином – йдеться у повідомленні ESA.

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Критичний етап перевірки Biomass включає серію складних маневрів для розгортання 12-метрового сітчастого рефлектора супутника, що підтримується 7,5-метровою штангою. Після завершення цього етапу Biomass приєднається до портфоліо новаторських місій ESA.

Супутник Biomass приєднується до нашої шанованої родини дослідників Землі – місій, які послідовно приносили новаторські відкриття та передові наукові знання про нашу планету. Завдяки йому ми отримаємо життєво важливі нові дані про те, скільки вуглецю зберігається в лісах світу, що допоможе заповнити ключові прогалини в наших знаннях про вуглецевий цикл і, зрештою, кліматичну систему Землі