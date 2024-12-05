Самый совершенный метеорологический спутник Европы уже работает: обещают быстрые прогнозы погоды

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

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Meteosat-12 - первый геостационарный спутник третьего поколения введен в эксплуатацию. Он обеспечит более точные прогнозы погоды и сможет отслеживать молнии в реальном времени в течение следующих 20 лет.

Первый из геостационарных спутников Meteosat третьего поколения (MTG)  Meteosat-12 - введен в эксплуатацию. Ожидается толчок к более точному и быстрому прогнозированию при угрозе экстремальных погодных условий.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу World Meteorological Organization (WMO).

Детали

Первый европейский спутник третьего поколения для сверхбыстрого прогнозирования погоды и изучения атмосферы полностью готов к работе.

MTG-I1, переименованный в Meteosat-12, создан в сотрудничестве между Европейским космическим агентством и Eumetsat, европейской организацией по управлению метеорологическими спутниками.

Начиная с 4 декабря, Eumetsat будет предоставлять данные со всех приборов на борту спутника. Как следует из пояснения Спутники MTG обеспечат непрерывность данных для прогноза погоды с геостационарной орбиты в течение следующих 20 лет. 

Meteosat - одна из самых сложных метеорологических спутниковых систем, когда-либо созданных

- говорит Фил Эванс, генеральный директор Eumetsat.

Новый спутник значительно расширяет возможности получения метеорологических изображений и дает совершенно новые возможности измерения для получения изображений молний почти в реальном времени, что является совершенно новым для европейских метеорологических спутников.

Справочно

Meteosat-12 оснащен службой сбора и ретрансляции данных (DCS) и транспондером геостационарной поисково-спасательной ретрансляции (GEOSAR).

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DCS собирает наблюдения и данные об окружающей среде с наземных метеорологических платформ, находящихся в ее поле зрения, а затем передает их в наземный сегмент MTG. Транспондер ГССПС принимает сигналы от аварийных радиомаяков, находящихся в его поле зрения, и передает их спасательным службам.

Помимо значительного улучшения метеорологических спутниковых изображений в Европе, Meteosat-12 улучшит возможности наблюдения в Африке, где наблюдения in-situ или другие методы дистанционного зондирования практически недоступны. Сканер высокого разрешения вместе с функцией обнаружения молний станет большим улучшением для африканских метеорологических служб в их оперативном прогнозировании погоды.

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Дополнение

Meteosat 12 вносит вклад в несколько запрошенных усовершенствований документа «Концепция Интегрированной глобальной системы наблюдений ВМО (ИГСНО) до 2040 года», в котором определены цели высокого уровня, определяющие развитие глобальной сети наблюдений в ближайшие десятилетия.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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