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Актуальное
Европейские гиганты Airbus, Thales и Leonardo создадут альянс для конкуренции со Starlink

Европейские гиганты Airbus, Thales и Leonardo создадут альянс для конкуренции со Starlink

Киев  •  УНН

 • 1799 просмотра

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Три ведущие европейские космические компании планируют создать совместное предприятие для конкуренции со Starlink. Проект под кодовым названием "Bromo" предусматривает разработку нового супер-спутника.

Европейские космические компании Airbus, Thales и Leonardo изучают возможность создания совместного предприятия. предложения по объединению не связаны с сокращением рабочих мест в указанных компаниях. В то же время указывается, что реализация запланированного проекта может занять годы.

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

детали

Европейские компании Airbus (AIR.PA, Thales (TKFP.PA) и Леонардо (LDOF.MI), изучают планы создания новой совместной космической компании, с целью составить конкуренцию Starlink Илона Маска.

"Проект Бромо", названный в честь індонезійського вулкану, перестбачає створення окремого європейського супер-супутника за зразком виробника ракета MBDA, яким володіють Airbus, Leonardo і BAE Systems (BAES.L).

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Переговоры все еще находятся на ранней стадии, но они уже достаточно продвинулись, чтобы присвоить кодовое имя внутри Airbus и создать желаемую структуру, в которой новая компания будет объединять спутниковые активы.

Генеральный директор Leonardo Роберто Чинголани сообщил Reuters, что переговоры включали несколько технических дискуссий, и подтвердил, что предполагаемая структура будет основана на модели MBDA. По словам источника, предложения по слиянию не связаны с сокращением рабочих мест, которое Airbus объявит на этой неделе, и на их реализацию могут уйти годы.

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Дополнение

Также сегодня стало известно, что новый европейский спутник для наблюдения за Землей готов к запуску благодаря ракете, построенной преимущественно в Италии.

Во Французской Гвиане, в 18.20 по местному времени, Vegas должен включить двигатели, чтобы вывести на орбиту европейский спутник наблюдения за Землей Sentinel-1C. 

Спутник инкапсулирован в масляном корпусе ракеты, высота которой достигает 35 метров. каждый вылет с космодрома, управляемого Arianespace, важен, но этому уделяется особое внимание, как из-за ценности перевозимого груза, так и из-за того, что он ознаменует возвращение к полетам Vega-C после двухлетнего перерыва, с декабря 2022 года, когда она не смогла выполнить свою вторую миссию из-за проблемы со второй ступенью.

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После долгой серии тщательных проверок и тестов, чтобы избежать повторения аномалии двухлетней давности, начало работы на правильной ноге будет означать открытие новой главы. Цель состоит в том, чтобы достичь до шести запусков в год. 

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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