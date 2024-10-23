Маск протестировал работу первого Starlink на самолете Qatar Airways

Во вторник, 22 октября, состоялся первый полет авиакомпании Qatar Airways с использованием Starlink генерального директора SpaceX Илона Маска. Миллиардер во время тестового полета созвонился по видеосвязи с генеральным директором Qatar, который находился на борту самолета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Business Insider.

Детали

Авиакомпания Qatar Airways запустила свой первый рейс с использованием интернета Starlink. Рейс QR1, выполняемый на самолете Boeing 777, вылетел из Дохи в лондонский Хитроу около 8 утра по восточному времени во вторник.

Business Insider побывал на борту и обнаружил, что скорость загрузки интернета достигает 215 мегабит в секунду, что быстрее, чем многие домашние интернет-подключения.

Starlink WiFi также бесплатный для пассажиров во всех салонах, тогда как обычный WiFi авиакомпании стоит 10 долларов за весь полет - со скоростью около 5 Мбит/с.

Благодаря большей скорости пассажиры могут осуществлять видеозвонки, смотреть потоковое видео и играть в онлайн-игры. Отмечается, что для бизнес-путешественников Starlink станет отличным помощником, ведь обычный WiFi в самолете обычно имеет низкую скорость и проблемы с подключением.

Qatar планирует внедрить Starlink на 12 самолетах Boeing 777-300 до конца 2024 года, а в следующем году - на всех своих самолетах 777 и Airbus A350.

Во время предыдущего испытательного полета Маск участвовал в видеозвонке с генеральным директором Qatar Airways Бадром Мохаммедом аль-Миром. С высоты 38 000 футов Аль-Мир показал Маску салон самолета, а также вид с летной палубы, в то время как глава SpaceX находился у себя дома в США.

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«Это очень круто. Я просто сейчас нахожусь у себя дома по каналу Starlink», - сказал Маск во время разговора.

Саад бин Али аль-Харджи, председатель совета директоров Qatar Tourism, сказал, что связь в самолете лучше, чем интернет на земле.

«Дальше будет только лучше», - ответил Маск. «Мы постоянно совершенствуемся: мы запускаем новые спутники и продолжаем совершенствовать программное обеспечение».

«Поэтому со временем, я думаю, вы увидите, что она становится все лучше и лучше», - добавил он.

«Обеспечивая Starlink надежным и бесперебойным интернетом на борту, мы соединяем людей с тем, что они любят больше всего, даже на высоте 35 000 футов, делая каждое путешествие с нами незабываемым», - сказал Аль-Мир в пресс-релизе.

Дополнение

Qatar, признанная лучшей авиакомпанией мира по версии Skytrax, стала вторым перевозчиком после Hawaiian Airlines, который запустил услугу Starlink. United Airlines и Air France являются одними из других авиакомпаний, которые объявили о планах по установке Starlink.

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