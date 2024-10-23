Маск протестував роботу першого Starlink на літаку Qatar Airways

У вівторок, 22 жовтня, відбувся перший політ авіакомпанії Qatar Airways з використанням Starlink генерального директора SpaceX Ілона Маска. Мільярдер під час тестового польоту зідзвонився по відеозв'язку з генеральним директором Qatar, який перебував на борту літака. Про це УНН повідомляє із посиланням на Business Insider.

Деталі

Авіакомпанія Qatar Airways запустила свій перший рейс із використанням інтернету Starlink. Рейс QR1, що виконується на літаку Boeing 777, вилетів із Дохи до лондонського Хітроу близько 8 ранку за східним часом у вівторок.

Business Insider побував на борту і виявив, що швидкість завантаження інтернету досягає 215 мегабіт на секунду, що швидше, ніж багато домашніх інтернет-підключень.

Starlink WiFi також безкоштовний для пасажирів у всіх салонах, тоді як звичайний WiFi авіакомпанії коштує 10 доларів за весь політ - зі швидкістю близько 5 Мбіт/с.

Завдяки більшій швидкості пасажири можуть здійснювати відеодзвінки, дивитися потокове відео і грати в онлайн-ігри. Зазначається, що для бізнес-мандрівників Starlink стане чудовим помічником, адже звичайний WiFi у літаку зазвичай має низьку швидкість і проблеми із підключенням.

Qatar планує впровадити Starlink на 12 літаках Boeing 777-300 до кінця 2024 року, а наступного року - на всіх своїх літаках 777 і Airbus A350.

Під час попереднього випробувального польоту Маск брав участь у відеодзвінку з генеральним директором Qatar Airways Бадром Мохаммедом аль-Міром. З висоти 38 000 футів Аль-Мір показав Маску салон літака, а також краєвид із льотної палуби, у той час як глава SpaceX перебував у себе вдома в США.

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"Це дуже круто. Я просто зараз перебуваю у себе вдома по каналу Starlink", - сказав Маск під час розмови.

Саад бін Алі аль-Харджі, голова ради директорів Qatar Tourism, сказав, що зв'язок у літаку кращий, ніж інтернет на землі.

"Далі буде тільки краще", - відповів Маск. "Ми постійно вдосконалюємося: ми запускаємо нові супутники і продовжуємо вдосконалювати програмне забезпечення".

"Тож із часом, я думаю, ви побачите, що вона стає все кращою і кращою", - додав він.

"Забезпечуючи Starlink надійним і безперебійним інтернетом на борту, ми з'єднуємо людей з тим, що вони люблять найбільше, навіть на висоті 35 000 футів, роблячи кожну подорож з нами незабутньою", - сказав Аль-Мір у пресрелізі.

Доповнення

Qatar, визнана найкращою авіакомпанією світу за версією Skytrax, стала другим перевізником після Hawaiian Airlines, який запустив послугу Starlink. United Airlines і Air France є одними з інших авіакомпаній, які оголосили про плани щодо встановлення Starlink.

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