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Супутниковий інтернет Starlink тепер працює у Зімбабве

Київ • УНН

 • 20937 перегляди

SpaceX розширює покриття Starlink в Африці. З 7 вересня високошвидкісний інтернет з низькою затримкою став доступним у Зімбабве, про що повідомила компанія у соціальних мережах.

З 7 вересня супутниковий інтернет Starlink від американської компанії SpaceX став доступний в африканській країні Зімбабве. Про це повідомляє компанія Starlink у Х, передає УНН.

Високошвидкісний інтернет Starlink з низькою затримкою тепер доступний у Зімбабве 

- зазначено в повідомленні компанії.

Нагадаємо

Раніше Верховний суд Бразилії заблокував облікові записи Ілона Маска в Starlink. Однак Маск звинуватив суддю Мораєса у цензурі та назвав його "злочинцем, який маскується під суддю".

Верховний суд Бразилії остаточно підтримав блокування X Маска в країні03.09.24, 17:12 • 14643 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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