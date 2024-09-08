Супутниковий інтернет Starlink тепер працює у Зімбабве
Київ • УНН
SpaceX розширює покриття Starlink в Африці. З 7 вересня високошвидкісний інтернет з низькою затримкою став доступним у Зімбабве, про що повідомила компанія у соціальних мережах.
З 7 вересня супутниковий інтернет Starlink від американської компанії SpaceX став доступний в африканській країні Зімбабве. Про це повідомляє компанія Starlink у Х, передає УНН.
Високошвидкісний інтернет Starlink з низькою затримкою тепер доступний у Зімбабве
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