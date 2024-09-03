Верховний суд Бразилії остаточно підтримав блокування X Маска в країні
Київ • УНН
Колегія Верховного суду Бразилії схвалила повне блокування соцмережі X (колишній Twitter) на території країни. Рішення стало результатом конфлікту між суддею Алешандрі ді Мораїсом та власником X Ілоном Маском.
Колегія Верховного суду Бразилії підтримала винесене минулого тижня рішення про повне блокування на всій території країни соціальної мережі X (колишній Twitter), що належить Ілону Маску, пише УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Блокування мережі схвалили всі члени колегії, проте троє з них заявили, що рішення може бути переглянуте, якщо мережа Х виконає вимоги влади.
Платформа X була заблокована на всій території Бразилії рано-вранці в суботу. У цей момент минув термін, наданий компанії на те, щоб призначити собі нового адвоката, який має представляти її у спорі з урядом.
Блокування стало кульмінацією протистояння між суддею Верховного суду Алешандрі ді Мораїсом та власником X Ілоном Маском. Їхня суперечка почалася у квітні, коли суд видав адміністрації платформи припис заморозити роботу десятків акаунтів, які нібито поширювали дезінформацію.
Інакше представнику компанії у Бразилії погрожував арешт, стверджували у мережі X.
Компанія закрила своє представництво в країні і заявила, що не підкорятиметься тому, що вона назвала цензурою. Маск назвав суддю тираном і диктатором і погрожував заново активувати всі зупинені акаунти.
30 серпня Мораїс виніс рішення про блокування мережі, а потім надіслав питання на розгляд колегії Верховного суду у складі п'яти осіб.
Один із суддів Верховного суду Флавіо Діно заявив, що "свобода вираження поглядів тісно пов'язана з обов'язком нести за це відповідальність". "Перше не може існувати без другого, і навпаки", - підкреслив він.
Реагуючи на перше рішення про заборону X, Маск заявив: "Свобода слова - основа демократії, а псевдосуддя, що не обирається, в Бразилії займається її знищенням у політичних цілях".
Рішення суду зобов'язує магазини додатків, у тому числі Apple та Google, у п'ятиденний термін видалити X, та заблокувати доступ до платформи для пристроїв як на iOS, так і на Android.
Доповнення
Як нагадує агентство Reuters з посиланням на сайт Statista, Бразилія є для мережі Х шостим за величиною ринком у світі. Станом на квітень платформа в країні мала близько 21,5 млн користувачів.