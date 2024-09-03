Верховный суд Бразилии окончательно поддержал блокировку X Маска в стране

Коллегия Верховного суда Бразилии поддержала вынесенное на прошлой неделе решение о полной блокировке на всей территории страны социальной сети X (бывший Twitter), принадлежащей Илону Маску, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Блокировку сети одобрили все члены коллегии, однако трое из них заявили, что решение может быть пересмотрено, если сеть Х выполнит требования властей.

Платформа X была заблокирована на всей территории Бразилии рано утром в субботу. В этот момент истек срок, предоставленный компании на то, чтобы назначить себе нового адвоката, который должен представлять ее в споре с правительством.

Блокировка стала кульминацией противостояния между судьей Верховного суда Алешандри ди Мораисом и владельцем X Илоном Маском. Их спор начался в апреле, когда суд выдал администрации платформы предписание заморозить работу десятков аккаунтов, которые якобы распространяли дезинформацию.

Иначе представителю компании в Бразилии угрожал арест, утверждали в сети X.

Компания закрыла свое представительство в стране и заявила, что не будет подчиняться тому, что она назвала цензурой. Маск назвал судью тираном и диктатором и угрожал заново активировать все остановленные аккаунты.

30 августа Мораис вынес решение о блокировке сети, а затем направил вопрос на рассмотрение коллегии Верховного суда в составе пяти человек.

Один из судей Верховного суда Флавио Дино заявил, что "свобода выражения взглядов тесно связана с обязанностью нести за это ответственность". "Первое не может существовать без второго, и наоборот", - подчеркнул он.

Реагируя на первое решение о запрете X, Маск заявил: "Свобода слова - основа демократии, а неизбираемое псевдосудья в Бразилии занимается ее уничтожением в политических целях".

Решение суда обязывает магазины приложений, в том числе Apple и Google, в пятидневный срок удалить X, и заблокировать доступ к платформе для устройств как на iOS, так и на Android.

Дополнение

Как напоминает агентство Reuters со ссылкой на сайт Statista, Бразилия является для сети Х шестым по величине рынком в мире. По состоянию на апрель платформа в стране имела около 21,5 млн пользователей.