Спутниковый интернет Starlink теперь работает в Зимбабве

С 7 сентября спутниковый интернет Starlink от американской компании SpaceX стал доступен в африканской стране Зимбабве. Об этом сообщает компания Starlink в Х, передает УНН.

Высокоскоростной интернет Starlink с низкой задержкой теперь доступен в Зимбабве - указано в сообщении компании.

Напомним

Ранее Верховный суд Бразилии заблокировал учетные записи Илона Маска в Starlink. Однако Маск обвинил судью Мораеса в цензуре и назвал его "преступником, который маскируется под судью".

Верховний суд Бразилії остаточно підтримав блокування X Маска в країні