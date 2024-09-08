Спутниковый интернет Starlink теперь работает в Зимбабве
Киев • УНН
SpaceX расширяет покрытие Starlink в Африке. С 7 сентября высокоскоростной интернет с низкой задержкой стал доступен в Зимбабве, о чем сообщила компания в социальных сетях.
С 7 сентября спутниковый интернет Starlink от американской компании SpaceX стал доступен в африканской стране Зимбабве. Об этом сообщает компания Starlink в Х, передает УНН.
Высокоскоростной интернет Starlink с низкой задержкой теперь доступен в Зимбабве
Напомним
Ранее Верховный суд Бразилии заблокировал учетные записи Илона Маска в Starlink. Однако Маск обвинил судью Мораеса в цензуре и назвал его "преступником, который маскируется под судью".
Верховний суд Бразилії остаточно підтримав блокування X Маска в країні3 сентября 2024, 14:12 • 13910 просмотров