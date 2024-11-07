Один из спутников Урана, вероятно, скрывает огромный подземный океан жидкой воды

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Ученые обнаружили признаки глубокого жидкого океана под поверхностью Миранды на основе снимков «Voyager 2». Исследователи считают, что остатки этого океана могут существовать и сегодня.

Недавнее исследование обнаружило удивительную находку на Миранде, одном из спутников Урана. Открытие внесло бы ее в короткий список миров с потенциально пригодной для жизни средой.

Пишет УНН со ссылкой на научный сайт Space.

В течение последних нескольких десятилетий планетологи постоянно дополняли список спутников в нашей Солнечной системе, которые могут содержать внутренние океаны как сейчас, так и в какой-то момент в прошлом. В основном эти спутники (такие как Европа или Энцелад) были гравитационно связаны с газовыми гигантами Юпитером или Сатурном.

Однако недавно ученые обратили свое внимание на ледяной гигант Уран, самую холодную планету Солнечной системы.

Новое исследование, которое основано на изображениях, сделанных космическим кораблем «Voyager 2», обнаруживает глубокий жидкий океан, который был спрятан под поверхностью Миранды, ледяной спутник Урана.

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Остатки этого океана могут существовать и сегодня, считают Калеб Стром, аспирант Университета Северной Дакоты, который работал с Нордхеймом и Алексом Паттоффом из Института планетологии в Аризоне.  Специалисты просматривали изображения «Voyager 2», имея целью объяснить загадочную геологию Миранды с помощью обратного проектирования особенностей поверхности.

Напомним,

Исследователи нашли следы массивного подземного резервуара воды на Марсе на глубине 11,5-20 км. Открытие может изменить понимание эволюции планеты и возможности существования микроорганизмов.

Япония запустила спутник оборонной связи новой флагманской ракетой H34 ноября 2024, 14:55 • 18957 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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