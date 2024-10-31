"Хэллоуинская" комета сгорела, летя к Солнцу: появилось видео последних моментов

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Киев  •  УНН

13:55 • 6397 просмотра

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Комета C/2024 S1 (ATLAS), обнаруженная в сентябре на Гавайях, испарилась 28 октября возле Солнца. Космический аппарат SOHO зафиксировал последние моменты кометы, которая принадлежит к семейству Крейца.

Появилось видео, как "хэллоуинская комета" ATLAS сгорает, летя к Солнцу, пишет УНН со ссылкой на Space.com.

Детали

В понедельник, 28 октября, комета испарилась, направляясь к перигелию, ближайшей к солнцу точке на орбите. Ранее были надежды, что комета, официально обозначенная как C/2024 S1 (ATLAS), может стать так называемым "угощением на Хэллоуин", видимым невооруженным глазом, но в итоге это были лишь мечты.

Теперь, благодаря Солнечной и гелиосферной обсерватории (SOHO), космическому аппарату, совместно эксплуатируемому NASA и Европейским космическим агентством, точно стало известно, как и когда погибла комета ATLAS.

Комета C/2024 S1 (ATLAS) прошла ближайшую к Земле точку 23 октября, достигнув звездной величины 8,7, слишком тусклой, чтобы ее можно было увидеть невооруженным глазом. 

Дополнение

Комета ATLAS была впервые обнаружена только в прошлом месяце, 27 сентября, в рамках проекта Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System (ATLAS) на Гавайях. Комета принадлежит к семейству комет, известных как кометы Крейца, которые все следуют по схожей орбите, которая приближает их очень близко к Солнцу каждые 500-800 лет, в зависимости от индивидуальной орбиты каждой из них.

Считается, что кометы Крейца являются фрагментами одной кометы, которая распалась в какой-то момент в прошлом. Согласно данным Европейского космического агентства, раньше всего эти кометы, вероятно, были замечены еще в 317 г. до н.э.