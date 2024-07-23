Астероид размером с круизный лайнер к концу этого десятилетия приблизится настолько близко к Земле, что его смогут увидеть невооруженным глазом миллионы людей с разных континентов.

Пишет CNN со ссылкой на Центр исследований околоземных объектов NASA, передает УНН.

Детали

Редкое явление: астероид диаметром от 340 до 375 метров подойдет к нашей планете ближе, чем спутники на ее орбите, и в 10 раз ближе, чем Луна. Космическое тело приблизится настолько близко, что его смогут увидеть невооруженным глазом миллионы людей в Европе, Африке и некоторых частях Азии. Астрономы полагают, что астероид такого размера приближается к Земле только раз в 5000–10 000 лет.

Справочно

Астероид Апофис, официально известный как 99942 Apophis, - околоземный объект, открытый в 2004 году. Его диаметр составляет около 340 метров, и он назван в честь египетского бога хаоса Апофиса. Интерес к этому астероиду вызван его траекторией, которая, как казалось в свое время, имеет значительную вероятность столкновения с Землей в будущем.

В NASA отказались от проекта исследования Луны из-за высокой стоимости

Апофис пройдет всего в 32 000 километрах от Земли - расстояние, которое заставило NASA насторожиться, поскольку он будет находиться на меньшем расстоянии, чем некоторые спутники на орбите. Хотя кажется маловероятным, что он врежется в планету, небольшой шанс все же есть.

Планы международных исследовательских организаций

ESA и NASA планируют воспользоваться уникальным космическим событием приближения астероида Апофис, чтобы лучше понять, что происходит, когда космические камни взаимодействуют с гравитацией Земли. Каждое агентство отправит космический корабль, чтобы проследовать за астероидом.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что астероид, первоначально названный Sar2736, а теперь зарегистрированный как 2024 BX1, был замечен над Берлином.