В пригороде Берлина упал астероид в пригороде Берлина

В ночь на воскресенье, 21 января, в небе над Берлином был виден астероид, который по расчетам специалистов упал на западе немецкой столицы, сообщает агентство dpa, передает УНН.

Детали

По данным Центра малых планет, астероид диаметром около метра обнаружил венгерский астроном Кристиан Шарнецки. Небесному телу изначально было присвоено предварительное имя Sar2736, а теперь оно значится как 2024 BX1. Обнаружить астероид до того, как он сгорит в атмосфере Земли, за последние годы удавалось лишь несколько раз, отмечает dpa.

По расчетам Национального агентства США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), астероид должен был упасть неподалеку от общины Неннхаузен в земле Бранденбург. В полиции сообщили, что не получали никаких сообщений о повреждениях, вызванных падением небесного тела.

На поиски остатков астероида начали съезжаться люди, пишет dpa.

Дополнение

В прошлом году в Германии метеорит весом 3,5 кг упал в сад семьи. Камень был оценен в 200 тысяч евро.

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