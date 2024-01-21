У передмісті Берліна впав астероїд
Київ • УНН
Астероїд, спочатку названий Sar2736, а тепер зареєстрований як 2024 BX1, був помічений над Берліном 21 січня, перш ніж впав на захід від міста. Жодних пошкоджень не було зафіксовано, і місцеві жителі зараз шукають уламки астероїда.
У ніч на неділю, 21 січня, у небі над Берліном було видно астероїд , який за розрахунками фахівців упав на заході німецької столиці, повідомляє агентство dpa, передає УНН.
Деталі
За даними Центру малих планет, астероїд діаметром близько метра виявив угорський астроном Крістіан Шарнецкі. Небесному тілу спочатку було надано попереднє ім'я Sar2736, а тепер воно значиться як 2024 BX1. Виявити астероїд до того, як він згорить в атмосфері Землі, за останні роки вдавалося лише кілька разів, зазначає dpa.
За розрахунками Національного агентства США з аеронавтики та дослідження космічного простору ( NASA ), астероїд повинен був впасти неподалік громади Неннхаузен у землі Бранденбург. У поліції повідомили, що не отримували жодних повідомлень про пошкодження, спричинені падінням небесного тіла.
На пошуки залишків астероїда почали з'їжджатися люди, пише dpa.
Доповнення
Торік у Німеччині метеорит вагою 3,5 кг упав у садок сім'ї. Камінь був оцінений у 200 тисяч євро.
NASA: Земля може зіштовхнутися з астероїдом у 2046 році на День святого Валентина11.03.23, 20:59 • 1239948 переглядiв