В NASA отказались от проекта исследования Луны из-за высокой стоимости

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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18 июля 2024, 15:16  •  2764 просмотра

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NASA отказывается от проекта VIPER по исследованию Луны стоимостью 450 млн долларов из-за увеличения расходов и задержек, однако планирует использовать технологии VIPER в других лунных миссиях.

NASA отменяет проект VIPER, стоимостью 450 миллионов долларов, который был разработан с целью исследования пространства на дальней стороне Луны. Пишет УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства не будет продолжать реализацию программы VIPER (сокращение от Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), которая предполагала отправку ровера на дальнюю сторону Луны для поиска воды. В среду NASA назвало причиной отмены проекта увеличение расходов и несколько задержек.

Ранее агентство уже потратило 450 миллионов долларов на марсоход Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER), стоимость которого первоначально оценивалась менее чем в 430 миллионов долларов (около 393 миллионов евро). Запуск робота-носителя первоначально планировался на 2022 год, но уже отложен как минимум до весны 2025 года, а возможно, и дольше. Запуск проекта увеличил бы общую стоимость до более чем 600 миллионов долларов (почти 549 миллионов евро).

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"У агентства запланировано множество миссий по поиску льда и других ресурсов на Луне в течение следующих пяти лет", — заявила  Никола Фокс, заместитель администратора управления научных миссий NASA. По словам представителя космического управления Соединенных Штатов, "наш путь вперед будет максимально использовать технологии и работу, вложенные в VIPER, сохраняя при этом критически важные средства для поддержки нашего надежного лунного портфолио".

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Игорь Тележников

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