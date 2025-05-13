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Реформа АРМА - условие евроинтеграции и финансовой помощи от ЕС: Мезенцева объяснила, почему промедление недопустимо
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Реформа АРМА - условие евроинтеграции и финансовой помощи от ЕС: Мезенцева объяснила, почему промедление недопустимо

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Реформа АРМА - условие евроинтеграции и финансовой помощи от ЕС: Мезенцева объяснила, почему промедление недопустимо

Киев • УНН

 • 3722 просмотра

Принятие законопроекта №12374-д о реформе АРМА необходимо для евроинтеграции и получения помощи от ЕС. Глава АРМА Дума выступает против, но это системная реформа для прозрачности.

Реформа АРМА - условие евроинтеграции и финансовой помощи от ЕС: Мезенцева объяснила, почему промедление недопустимо

Принятие законопроекта №12374-д о реформе системы управления арестованным имуществом - это четкий критерий для продолжения евроинтеграции и получения финансовой помощи от Евросоюза. В условиях войны, когда каждая гривна критически важна для обороны и восстановления страны, государство не может позволить себе промедления. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявила заместитель председателя Комитета ВР по вопросам интеграции Украины в ЕС Мария Мезенцева.

Детали

Ранее скорейшее принятие законопроекта №12374-д о реформе АРМА поддержали послы стран G7. Однако глава агентства Елена Дума в очередной раз выступила против документа — даже после сигнала поддержки от международных партнеров. Она заявила, что агентство готовит "новый, согласованный законопроект", хотя действующая версия уже поддержана парламентом в первом чтении.

По словам Марии Мезенцевой, законопроект №12374-д, который Верховная Рада уже поддержала в первом чтении, является важным инструментом выполнения Украиной обязательств в рамках Ukraine Facility Plan. Его принятие — не только техническое требование, а системная реформа, которая призвана обеспечить прозрачность и подотчетность в сфере управления арестованными активами.

В условиях войны, когда каждая гривна важна для обороны и восстановления, государство не может позволить себе отсрочку законопроекта. Мы должны принять закон №12374-д в целом и обеспечить эффективное подзаконное регулирование. Это не только наша внутренняя потребность, но и четкий критерий для продолжения евроинтеграции и получения финансовой помощи от ЕС

- указала народный депутат.

Она отметила, что после первого чтения Антикоррупционный комитет существенно доработал законопроект и учел многочисленные рекомендации экспертного сообщества, включая расширение требований к кандидатам на должность председателя АРМА, четкий механизм независимого аудита, а также прозрачную и дифференцированную процедуру отбора управляющих активами - в зависимости от сложности актива.

Кроме того, новый законопроект усиливает контроль за деятельностью АРМА: вводится обязательный квартальный отчет по управлению активами, усиливается роль Совета общественного контроля, предусмотрены новые механизмы проверок эффективности, в частности ежемесячные документальные и ежеквартальные выездные проверки, а также расширена публичная часть Реестра арестованных активов.

Мезенцева акцентировала на важности того, что указанный проект впервые предусматривает процедуру идентификации активов, вводит специализированный фонд для финансирования управления, а также обеспечивает реализацию активов исключительно через Прозрачно.Продажи — что соответствует принципам надлежащего управления. Кроме того, вводится механизм "управляющего последней надежды", что исключает саботаж процессов управления.

Принятие этого закона создаст юридическую основу для разработки более 10 подзаконных актов Кабинетом Министров, а также процедур, которые будут утверждаться совместно с Офисом Генерального прокурора. Это позволит сократить дискреционные полномочия АРМА, уменьшить риски коррупции и гарантировать реальное управление активами, а не формальное администрирование

- добавила она.

Напомним

Елена Дума неоднократно критиковала законопроект №12374-д о реформе АРМА, который уже поддержан парламентом в первом чтении. Она заявляла, что документ "содержит политически мотивированные нормы" и "может навредить всей антикоррупционной инфраструктуре". При этом сама же называет свою работу в АРМА "настоящим прорывом". В то же время председатель антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина считает, что Елена Дума и ее коллеги "сознательно распространяют недостоверную информацию" о законопроекте о реформе АРМА, чтобы сохранить существующую неэффективную систему.

В Transparency International Ukraine фактически поддержали позицию Анастасии Радиной и заявили, что сопротивление председателя АРМА Елены Думы - это не что иное, как нежелание избавиться от рычагов влияния. Антикоррупционные эксперты провели контент-анализ публичной коммуникации АРМА и пришли к выводу, что вместо конструктивного диалога по реформированию учреждения, агентство выстроило кампанию по дискредитации законопроекта №12374-д об изменении системы управления арестованным имуществом и избегает любого публичного признания собственных ошибок.

Лилия Подоляк

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