Киевскому "Динамо" исполнилось 98 лет: от первых матчей до европейских триумфов

13 мая 2025 года киевское "Динамо" отмечает 98 лет со дня основания. За почти столетнюю историю клуб получил десятки трофеев, прославил Украину на европейской арене и стал символом силы, традиций и несокрушимого духа украинского футбола. Однако этот день знаменуется также горем для украинского футбола, ведь сегодня, 23 года назад, умер легендарный украинский тренер "Динамо" Валерий Лобановский. УНН рассказывает об истории создания команды, первых матчах, современном состоянии и роли "Динамо" в украинском футболе.

Детали

История создания

13 апреля 1927 года Президиум Всеукраинского совета пролетарских спорттовариществ "Динамо" с центром в тогдашней столице УССР - Харькове утвердил создание своей ячейки в Киеве. Так было документально оформлено появление Киевского пролетарского спортивного общества "Динамо" (этот документ нашел историк Александр Кабанец в Государственном архиве Киевщины).

Ровно через месяц Межведомственная комиссия по делам общественных организаций и союзов Киевского округа официально зарегистрировала Устав Киевского пролетарского спортивного общества "Динамо". А за день до того КПСТ "Динамо" прислало письмо в Окружной совет физической культуры Киева.

Второе упоминание о футбольной команде "Динамо" появилось 5 апреля 1928 года в газете "Вечерний Киев": "Киевское спортивное общество "Динамо" в текущем году организовывает свою футбольную команду. "Динамо" подняло вопрос перед Окрсофиком о включении команды в розыгрыши матчей".

Однако именно 1927-й, как год основания, зафиксирован в официальных документах и справочниках ФИФА и УЕФА. Регистрация ПСО "Динамо" 13 мая 1927 года, в рамках которого позже зародилась футбольная команда, подтверждена документами, хранящимися в Центральном государственном архиве высших органов власти и управления Украины. Поэтому 13 мая 1927 года официально считается днем рождения клуба.

Первые шаги и военные времена

Первый матч "Динамо" провело только 1 июля 1928 года. В Белой Церкви против сборной этого города. В этой игре киевляне уступили - 2:1. Следующий матч был сыгран 17 июля 1928 года против клуба "Динамо" из Одессы, который завершился вничью - 2:2.

После этого киевляне совершили первую поездку за пределы республики - в беларусь, где провели два матча: со сборной соседней республики - 1:5, со сборной Гомельского округа - 3:2.

14 сентября 1929 года "Динамо" проводит свой первый международный матч с рабочей командой Нижней Австрии "Дойч Ваграм", в котором уступило - 4:3.

В 1936 году в СССР решили создать единый командный чемпионат вместо большого количества разнообразных разноуровневых турниров. Представителем от Украины стала самая сильная на то время команда УССР - "Динамо". Дебют в чемпионате состоялся в Киеве 24 мая 1936 года, когда московское "Динамо" разгромило хозяев со счетом 5:1.

В 1937 году впервые был проведен полноценный двухкруговой чемпионат, в котором "Динамо" снова получило призовое место, пропустив вперед лишь московские "Динамо" и "Спартак". Однако до Второй мировой войны никаких достижений киевляне не достигли.

Александр Шовковский стал тренером "Динамо"

22 июня 1941 года Германия напала на СССР. С началом войны большинство игроков призвали в ряды Красной армии, народного ополчения и истребительных батальонов. 1 июля началась эвакуация из Киева. Но футболисты "Динамо", подлежавшие призыву, оставались в городе. Тренер команды Михаил Бутусов и бывший капитан команды Константин Щегоцкий пытались уговорить начальника киевского НКВД Льва Варнавского отправить в тыл не только новичков-футболистов из Западной Украины, но и всех остальных членов команды. Варнавский увидел в этом трусость и отказался помочь с эвакуацией.

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После окончания боев за Киев в городе начала налаживаться культурная жизнь: был открыт оперный театр, начали работать кинотеатры, проводились концерты. Также рос интерес к проведению спортивных соревнований.

Немецкий солдат во время оккупации Киева

В результате начали появляться стихийно создаваемые футбольные команды. Среди них - команда "Старт", собранная из игроков довоенных киевских футбольных клубов "Динамо" и "Локомотив".

9 августа 1942 года состоялся самый памятный матч для команды "Старт". В этот день в оккупированном нацистами Киеве состоялся футбольный матч, который вошел в историю под названием "Матч смерти". Этот поединок стал не только спортивным событием, но и символом мужества, достоинства и непокорности украинского народа.

Игра состоялась на стадионе "Зенит" между командой советских футболистов "Старт" и немецкой командой из военных - "Flakelf". Несмотря на опасность и угрозы, советские игроки отказались проигрывать, демонстрируя высокий уровень игры и победив со счетом 5:3.

Существует несколько версий событий матча. Дело в том, что существует версия, что якобы оккупационные власти поставили футболистам "Старта" ультиматум: или они "сливают" матч, или их расстреляют. Как видно, футболисты отказались. Историки спорят из-за этого. По одним данным, через несколько дней после матча часть игроков была арестована. Некоторых из них были замучены и расстреляны в Сырецком концлагере.

По словам непосредственного участника матча Макара Гончаренко, никто киевским футболистам перед игрой не угрожал. После матча они свободно разошлись по домам. Через 9 дней после матча большинство футболистов "Старта" арестовали за кражу хлеба с хлебозавода. Всю команду содержали в гестапо некоторое время, где ребят пытали и допрашивали, а впоследствии они были переведены в Сырецкий концентрационный лагерь.

Четверых из них расстреляли значительно позже - из-за саботажа на хлебозаводе, где упомянутые футболисты работали.

В 2005 году прокуратура города Гамбурга закрыла дело о "матче смерти", которое вела с 1974 года. Между выигрышем украинцев и их расстрелом связи там не нашли.

Послевоенный период, путь к первому чемпионству и эпоха Лобановского

Только 2 мая 1944 года, после возвращения советской власти, на стадионе "Динамо" состоялась товарищеская встреча киевских динамовцев с московским "Спартаком". В 1954 году "Динамо" выигрывает первый свой трофей - кубок СССР.

Интересно, что "Динамо" стало единственной командой, которая ни разу не проиграла в финале Кубка СССР - каждый выход в финал завершался победой. Всего киевляне выигрывали Кубок 9 раз.

Игроки "Динамо" с первым Кубком СССР

В сезоне 1961 года "Динамо" впервые выигрывает чемпионат СССР. Тогда команда на 4 очка опередила московское "Торпедо". Киевляне в первенстве страны провели 30 матчей, в которых лишь трижды потерпели поражение и девять закончили вничью. Самое обидное поражение в том сезоне со счетом 0:5 они потерпели от московских одноклубников 23 июля 1961 года.

"Динамо" Киев стало первой командой, выигравшей чемпионат СССР, не будучи из москвы , и в дальнейшем превратилось в один из самых успешных клубов Советского Союза.

Также отметим, что "Динамо" выигрывало 13 раз титул Чемпиона СССР, что является рекордом Чемпионата. В 1990 году киевляне выиграли свой последний титул чемпиона СССР.

"Динамо" сезона 1989-1990 годов

В январе 1964 года должность главного тренера киевского "Динамо" занял Виктор Маслов и уже в сентябре под руководством нового тренера "бело-синие" выигрывают Кубок СССР, победив в финале самарские "Крылья Советов" - 1:0.

Виктор Маслов - тренер "Динамо" в 1964-1970 годах

С 1965 года "Динамо" начинает выступления в еврокубковых турнирах УЕФА. Первого трофея болельщикам приходится ждать 10 лет. В октябре 1973 года, перед матчем с "Карпатами" во Львове футболистам киевской команды представили нового главного тренера - им стал 34-летний Валерий Лобановский. В январе 1974 года к Лобановскому присоединился бывший партнер по "Динамо" Олег Базилевич.

Валерий Лобановский и Олег Базилевич

В сезоне 1974/75 "Динамо" встречается в финале Кубка обладателей кубков УЕФА, в котором разгромило венгерский "Ференцварош" - 3:0.

В том же году "Динамо" встречается с мюнхенской "Баварией", за которую выступают легендари Франц Беккенбауэр, Герд Мюллер, Карл-Хайнц Румменигге и другие, в матче за Суперкубок УЕФА, в котором громит немцев с общим счетом - 3:0.

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Первый матч прошел в Мюнхене и завершился победой в пользу "Динамо" - 1:0. Гол забил Олег Блохин. Второй поединок через месяц прошел в Киеве на "Республиканском стадионе" (ныне НСК "Олимпийский"). Поединок завершился уверенной победой киевлян по счету - 2:0. Дубль оформил Олег Блохин.

Кроме того, в 1975 году киевляне становятся чемпионами СССР.

В том году Блохин, 30 декабря, Олег Блохин был удостоен самой престижной индивидуальной награды в футбольной Европе - "Золотой мяч", который традиционно присуждается французским еженедельником France Football. Он стал первым игроком "Динамо", который выигрывал этот трофей, и вторым представителем СССР после Льва Яшина.

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После триумфа 1975 года начинается определенный спад в игре "Динамо", который длится до 1985 года. Команда и дальше выигрывает советские трофеи, однако прорыва в игре нет. Кроме того, продолжаются постоянные неудачи в еврокубках. В 1983 году Лобановский, назначенный главным тренером сборной СССР, покидает "Динамо" и возвращается в клуб в 1984 году.

Новая "команда Лобановского" подтверждает свой международный класс: в 1986 году "Динамо" во второй раз побеждает в Кубке обладателей кубков, в сборной СССР почти полным составом выступает на ЧМ-86 и ЧЕ-88, где становится вице-чемпионом Европы.

Сборная СССР на Чемпионате Европы-1988 (в составе 7 игроков "Динамо" Киев)

В финале Кубка кубков сезона 1985-1986 года "Динамо" разгромило мадридский "Атлетико" - 3:0. Голы на счету Александра Заварова, Олега Блохина и Вадима Евтушенко.

"Динамо" с трофеем Кубка обладателей кубков

Кроме того, нападающий киевлян Игорь Беланов становится в этом году обладателем Золотого мяча.

Игорь Беланов с Золотым мячом

В конце 80-х - начале 90-х "Динамо" занимается активной трансферной политикой, полностью меняя свой состав. "Динамо" еще выигрывает предпоследний чемпионат СССР, однако клуб снова покинул Лобановский, а уровень молодых игроков был невысоким.

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Независимая Украина, триумфы и поражения в Лиге Чемпионов, "черный день" в истории "Динамо" и украинского футбола

После образования независимого чемпионата, "Динамо" становится однозначным лидером украинского футбола 90-х, хотя и не выигрывает первый чемпионат - первым чемпионом Украины по футболу стала симферопольская "Таврия".

"Таврия" с первым в истории трофеем Украинской Премьер-лиги

Команда принимает участие в пробном розыгрыше Лиги чемпионов 91/92 годов. В 1993 году в "Динамо" происходит внутренний хозяйственный конфликт - клуб переходит в собственность Григория Суркиса, превратившись в акционерное общество.

В течение 90-х новое руководство восстанавливает клубную инфраструктуру. Строится новая загородная база. В 1995 году происходит грандиозный скандал, который еще известен, как "шубный скандал".

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"Динамо" добивается права участия в Лиге чемпионов, однако после первого матча судья Антонио Хесус Лопес Ньето обвиняет клуб в попытке подкупа шубами. После короткого рассмотрения, УЕФА дисквалифицирует клуб из розыгрыша, запретив участие в еврокубках на два года. В 1996 году "Динамо" добивается снятия дисквалификации, однако реабилитации не произошло.

В 1996 году "Динамо" полностью проваливает еврокубковый сезон, после чего руководство в который раз обращается к Лобановскому с предложением вернуться. На этот раз Лобановский дает согласие, и происходит последнее возвращение.

Все 90-е, из-за очень низкого уровня внутреннего чемпионата, "Динамо" является бесспорным лидером украинского чемпионата. Однако, 90-е запомнились успешными выступлениями в Лиге Чемпионов, в частности в сезоне 1998-1999 года.

Тогда "Динамо" уверенно заняло первое место в группе, в 1/4 переиграло мадридский "Реал" с общим счетом - 3:1, а в полуфинале обидно уступило "Баварии" по сумме двух матчей - 4:3. Этот результат пока является самым высоким для украинских команд в Лиге Чемпионов.

После успехов 1999 года происходят трансферы Андрея Шевченко и Олега Лужного в "Милан" и "Арсенал". Клуб по инерции еще достаточно удачно выступает на евроарене, однако очевидным становится спад в игре. Вместе с тем во внутреннем чемпионате у "Динамо" наконец появляется конкурент на золото - донецкий "Шахтер".

Андрей Шевченко, Сергей Ребров и Олег Лужный

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Май 2002 года становится "черным днем" для "Динамо" да и всего украинского футбола. 7 мая 2002 года киевское "Динамо" в рамках 21-го тура Чемпионата Украины приезжает в Запорожье на матч против местного "Металлурга". В последние годы, в связи с ухудшением состояния здоровья, Валерий Лобановский пропустил ряд выездных встреч "Динамо". Врачи отговаривали тренера от поездки в Запорожье, но Лобановский решил лететь вместе с командой.

Посреди первого тайма Лобановскому становится плохо, медики скорой помощи дают ему лекарства, но ехать в больницу Валерий Васильевич наотрез отказывается. На экваторе матча кажется, что "Мэтр" чувствует себя лучше, однако врачи продолжают дежурить возле тренерской скамьи.

Финальный свисток фиксирует победу "Динамо", но часть болельщиков не расходится со стадиона, чтобы узнать о самочувствии Лобановского. 63-летний наставник в который раз пытается отказаться от госпитализации - даже к машине скорой помощи он идет сам, при помощи врачей. С инсультом на фоне гипертонического криза Валерия Васильевича привозят в отделение реанимации Запорожской городской больницы экстренной и скорой медицинской помощи.

13 мая становится известно, что легендарный тренер умер в больнице, не приходя в сознание. Лобановский умер в день рождения киевского "Динамо" - ровно 75 лет со дня основания.

Памятник Лобановскому возле стадиона "Динамо"

Финал европейской Лиги чемпионов между немецким "Байер 04" и мадридским "Реалом", который состоялся через 2 дня, начали с минуты молчания, отдавая дань уважения украинскому тренеру.

Период после Лобановского начинается его последователем Алексеем Михайличенко, которому удается вернуть чемпионство в Киев, однако в еврокубках команда никак не может даже приблизиться к игре "Динамо" конца 90-х. В 2004 Михайличенко меняет Йожеф Сабо, затем в 2005 приходит еще один воспитанник "Динамо" - Леонид Буряк. Именно в 2005 году начинаются позорные выступления киевлян в Лиге чемпионов - сначала в 2005 году "Динамо" вообще впервые за 9 лет не попадает в групповой турнир, а в 2006 году, уже под руководством Демьяненко позорно проваливает групповой турнир, не сумев достичь ни одной победы.

В начале 2010-х киевлян возглавляет первый в истории клуба иностранный специалист - россиянин Юрий Семин, известный благодаря своей многолетней работе в "Локомотив" (москва), под руководством которого "Динамо" завоевывает "золото" чемпионата, Суперкубок Украины и доходит до 1/2 финала Кубка УЕФА, где уступает донецкому "Шахтеру", который в результате и завоевывает первый для Независимой Украины евротрофей.

"Шахтер" с Кубком УЕФА

Дальнейшие выступления "Динамо" в еврокубках, Чемпионате Украины и Кубке Украины можно назвать полным провалом. Самым провальным для "бело-синих" становится сезон 2013/2014, в котором команда под руководством Олега Блохина впервые за всю историю не получила медалей, заняв 4-е место в чемпионате. По ходу весенней части чемпионата был уволен Олег Блохин, последние матчи клуб провел под руководством Сергея Реброва.

Вместе с тем, "Динамо" завоевало первый трофей с 2009 года, победив в финале Кубка Украины донецкий "Шахтер". Под руководством Реброва "Динамо" выигрывает дважды Чемпионат Украины, еще однажды Кубок Украины, доходит до 1/4 Лиги Европы и впервые за 17 лет выходит в стадии плей-офф Лиги чемпионов, остановившись на стадии 1/8 финала ЛЧ.

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Далее были снова невыразительные выступления в чемпионате и еврокубках. "Динамо" 5 лет не может стать чемпионом Украины, однако уже в 2020 году под руководством Мирчи Луческу, киевляне завоевывают долгожданный трофей.

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Нынешний сезон

В нынешнем сезоне "Динамо" показывает уверенные результаты в УПЛ и Кубке Украины. Команда за два тура до конца, занимает первое место в чемпионате и уверенно идет к своему 17 трофею, не потерпев ни одного поражения в чемпионате, и третьей звездочке на эмблеме.

В Кубке Украины команда дошла до финала, где завтра, 14 мая, встретится с донецким "Шахтером".

“Динамо” встретится с “Шахтером” в финале Кубка Украины

Однако, в этом сезоне "Динамо" полностью провалилось в групповом раунде Лиги Европы, заняв 34 место из 36.

За годы своего существования "Динамо" получило более 60 трофеев, среди которых 13 чемпионств СССР, 16 титулов чемпиона Украины, 11 Кубков Украины, а также престижные международные награды. Клуб стал первым представителем советского футбола, который достиг таких вершин на европейском уровне. Успехи "Динамо" невозможно представить без легендарных имен, в частности Валерия Лобановского, чье имя навсегда запечатлено в истории клуба. Игроки как Олег Блохин, Игорь Беланов, Андрей Шевченко и Сергей Ребров внесли неоценимый вклад в славу клуба как на национальном, так и международном уровне.

Сегодня "Динамо" остается одной из ведущих футбольных сил Украины, продолжая воспитывать талантливую молодежь и поддерживать высокий уровень игры. В сложных условиях войны и социальных вызовов клуб продолжает быть символом несокрушимости, единства и футбольной традиции для миллионов украинских болельщиков.