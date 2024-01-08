Легенда мюнхенской "Баварии" и сборной Германии, Франц Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет
Киев • УНН
Икона футбола Франц Беккенбауэр, известный как "Кайзер", умер в возрасте 78 лет, подтвердила агентству DPA его семья.
Один из величайших игроков немецкого футбола, Франц Беккенбауэр, умер в воскресенье в возрасте 78 лет. Это подтвердила его семья в понедельник, 8 января, передав просьбу "скорбеть в тишине и не задавать никаких вопросов", сообщает УНН, со ссылкой на информационное агентство DPA.
Детали
Франц Беккенбауэр, один из величайших игроков немецкого футбола, который привел команду к победе на чемпионате мира 1974 года, а затем снова выиграл турнир в качестве тренера в 1990 году, умер в возрасте 78 лет. О смерти выдающегося спортсмена сообщила его семья агентству новостей DPA.
Беккенбауэр был изысканным и доминирующим представителем команды "Западная Германия" и мюнхенской "Баварии", с которой он выиграл три еврокубка подряд, и имел прозвище Der Kaiser, или "Император".
Беккенбауэр родился 11 сентября 1945 года и вырос в рабочем районе Гизинг в Мюнхене. Он присоединился к "Баварии" как юниор, в возрасте 13 лет, а впоследствии быстро стал ключевым игроком мюнхенского клуба. Кроме того, уже в возрасте 20 лет, Беккенбауэр был привлечен в национальную сборную ФРГ.
Благодаря своей элегантности и легкости на поле, он переосмыслил роль либеро и увенчал свою карьеру победой на домашнем чемпионате мира 1974 г., подняв трофей, будучи капитаном Западной Германии.
После нескольких лет, проведенных в США в команде "Космос Нью-Йорк", где он играл в легендарной команде с Пеле, Беккенбауэр вернулся в Германию и выиграл еще один чемпионский титул с "Гамбургом" в 1982 году.
Надаль из-за травмы вынужден отказался от участия в Australian Open-2024 07 январь 2024, 13:47 • 30973 просмотра
После завершения игровой карьеры - тренер и менеджер
После активной карьеры Беккенбауэр стал руководителем национальной сборной ФРГ. Даже не успев получить тренерскую лицензию, он вывел сборную "Западной Германии" в финал чемпионата мира 1986 года, где уступил Аргентине (2:3).
Впрочем уже через 4 года, Аргентина с Диего Марадоной и сборная ФРГ встретились снова. В решающем матче подопечные Франца Беккенбауэра с минимальным счетом обыграли Аргентину благодаря пенальти, реализованному Андреасом Бреме на 85-й минуте.
Как отмечает Spiegel, Беккенбауэр ушел со своего поста, не оставив своему преемнику Берти Фогтсу тяжелой ноши - цели непобедимости.
Беккенбауэр вернулся в "Баварию" как тренер, когда его мюнхенская команда переживала кризис в середине 1990-х годов. Также, в своей карьере он был спортивным директором "Марселя".
Снова отпраздновать большой триумф ему было определено в 2006 году, во время пребывания в должности главы оргкомитета ЧМ-2006 по футболу.
Обвинения, связанные с присуждением многомиллионных выплат
Обвинения, связанные с присуждением Кубка мира с сомнительными многомиллионными выплатами, оставили для впечатляющего жизненного пути Беккенбауэра запоздалое послевкусие.
Бундестим использовала его харизму и шик в заявке на проведение чемпионата мира 2006 г. Летняя сказка стала шедевром Беккенбауэра как функционера - и одновременно сложной для него лично. Когда сомнительные платежи стали достоянием гласности, в его адрес посыпались обвинения. Бывшие высокопоставленные немецкие политики встали на защиту Беккенбауэра в скандале вокруг ЧМ-2006.
Летом 2019 года Генеральная прокуратура Швейцарии отделила дело, возбужденное против него по подозрению в мошенничестве, от дела его соответчиков. В итоге срок давности истек.
Слабое здоровье в последние годы
Беккенбауэр боролся с серьезными проблемами со здоровьем, имел дело с сердечной проблемой и болезнью Паркинсона. Из-за слабого здоровья он на долгое время почти полностью отошел от публики.
С глубокой скорбью мы сообщаем, что мой муж и наш отец, Франц Беккенбауэр, мирно скончался во сне вчера, в воскресенье, в окружении своей семьи. Мы просим вас скорбеть молча и воздерживаться от любых вопросов
Андрей Шевченко попал в рейтинг самых провальных трансферов в истории футбола07 январь 2024, 00:05 • 30653 просмотра
Легенда мюнхенской "Баварии" и сборной Германии, Франц Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет
Икона футбола Франц Беккенбауэр, известный как "Кайзер", умер в возрасте 78 лет, подтвердила агентству DPA его семья.
Шольц призвал Европу увеличить военную поддержку Украины
Канцлер Олаф Шольц призывает страны ЕС увеличить военную поддержку Украины, отмечая, что нынешние усилия являются недостаточными.
Из-за непогоды на Николаевщине ряд дорог закрыли для движения грузовиков и автобусов
В Николаевской области из-за непогоды остановлено движение грузовиков/автобусов на нескольких автодорогах. Кроме того, 30,8 тыс. человек остаются без света.
Оккупированная часть Херсонской области осталась без электричества
В оккупированной Херсонской области отключено электричество из-за потери транзита из Мелитополя; ведутся восстановительные работы. По сообщениям, российские войска убили ребенка в этом районе.
ДТП в Хмельницкой области: погибла женщина и двое детей травмированы
Столкновение на трассе Житомир-Черновцы привело к гибели женщины и травмированию двух детей.
На Днепропетровщине продолжается ликвидация последствий утреннего авиаудара: количество пострадавших растет
На Днепропетровщине продолжается ликвидация последствий утреннего ракетного удара оккупантов. Уже известно о по меньшей мере шести пострадавших в результате обстрела на Криворожье.
Непогода в Одесской области: Кипер рассказал о ситуации в районах
Олег Кипер сообщает о непогоде в Одесской области, в результате которой обесточены несколько районов, но основные службы продолжают работать. Аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения.
Кабмин отменил мораторий на отключение света и начисление пени за долги за ЖКУ
Правительство Украины отменило мораторий на отключение коммунальных услуг и начисление пени за долги, за исключением зон активных боевых действий.
Зеленский и эмир Катара обсудили вопросы мира и возвращения украинских детей
Зеленский и эмир Катара обсудили вопросы возвращения детей, депортированных россией, и обеспечения роли Украины в глобальной продовольственной безопасности.
Документация на полтора миллиарда долларов: Украина получила секретные данные российского военного предприятия
Украинская разведка получила 100 ГБ секретных данных с российского военного предприятия. Сюда входят планы относительно текущих и будущих военных технологий.