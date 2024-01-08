Легенда мюнхенской "Баварии" и сборной Германии, Франц Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет

Один из величайших игроков немецкого футбола, Франц Беккенбауэр, умер в воскресенье в возрасте 78 лет. Это подтвердила его семья в понедельник, 8 января, передав просьбу "скорбеть в тишине и не задавать никаких вопросов", сообщает УНН, со ссылкой на информационное агентство DPA.

Детали

Франц Беккенбауэр, один из величайших игроков немецкого футбола, который привел команду к победе на чемпионате мира 1974 года, а затем снова выиграл турнир в качестве тренера в 1990 году, умер в возрасте 78 лет. О смерти выдающегося спортсмена сообщила его семья агентству новостей DPA.

Беккенбауэр был изысканным и доминирующим представителем команды "Западная Германия" и мюнхенской "Баварии", с которой он выиграл три еврокубка подряд, и имел прозвище Der Kaiser, или "Император".

Беккенбауэр родился 11 сентября 1945 года и вырос в рабочем районе Гизинг в Мюнхене. Он присоединился к "Баварии" как юниор, в возрасте 13 лет, а впоследствии быстро стал ключевым игроком мюнхенского клуба. Кроме того, уже в возрасте 20 лет, Беккенбауэр был привлечен в национальную сборную ФРГ.

Благодаря своей элегантности и легкости на поле, он переосмыслил роль либеро и увенчал свою карьеру победой на домашнем чемпионате мира 1974 г., подняв трофей, будучи капитаном Западной Германии.

После нескольких лет, проведенных в США в команде "Космос Нью-Йорк", где он играл в легендарной команде с Пеле, Беккенбауэр вернулся в Германию и выиграл еще один чемпионский титул с "Гамбургом" в 1982 году.

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После завершения игровой карьеры - тренер и менеджер



После активной карьеры Беккенбауэр стал руководителем национальной сборной ФРГ. Даже не успев получить тренерскую лицензию, он вывел сборную "Западной Германии" в финал чемпионата мира 1986 года, где уступил Аргентине (2:3).

Впрочем уже через 4 года, Аргентина с Диего Марадоной и сборная ФРГ встретились снова. В решающем матче подопечные Франца Беккенбауэра с минимальным счетом обыграли Аргентину благодаря пенальти, реализованному Андреасом Бреме на 85-й минуте.

Как отмечает Spiegel, Беккенбауэр ушел со своего поста, не оставив своему преемнику Берти Фогтсу тяжелой ноши - цели непобедимости.

Беккенбауэр вернулся в "Баварию" как тренер, когда его мюнхенская команда переживала кризис в середине 1990-х годов. Также, в своей карьере он был спортивным директором "Марселя".

Снова отпраздновать большой триумф ему было определено в 2006 году, во время пребывания в должности главы оргкомитета ЧМ-2006 по футболу.

Обвинения, связанные с присуждением многомиллионных выплат

Обвинения, связанные с присуждением Кубка мира с сомнительными многомиллионными выплатами, оставили для впечатляющего жизненного пути Беккенбауэра запоздалое послевкусие.

Бундестим использовала его харизму и шик в заявке на проведение чемпионата мира 2006 г. Летняя сказка стала шедевром Беккенбауэра как функционера - и одновременно сложной для него лично. Когда сомнительные платежи стали достоянием гласности, в его адрес посыпались обвинения. Бывшие высокопоставленные немецкие политики встали на защиту Беккенбауэра в скандале вокруг ЧМ-2006.

Летом 2019 года Генеральная прокуратура Швейцарии отделила дело, возбужденное против него по подозрению в мошенничестве, от дела его соответчиков. В итоге срок давности истек.

Слабое здоровье в последние годы

Беккенбауэр боролся с серьезными проблемами со здоровьем, имел дело с сердечной проблемой и болезнью Паркинсона. Из-за слабого здоровья он на долгое время почти полностью отошел от публики.

С глубокой скорбью мы сообщаем, что мой муж и наш отец, Франц Беккенбауэр, мирно скончался во сне вчера, в воскресенье, в окружении своей семьи. Мы просим вас скорбеть молча и воздерживаться от любых вопросов - сообщила семья.

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