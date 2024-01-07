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Андрей Шевченко попал в рейтинг самых провальных трансферов в истории футбола

Киев  •  УНН

07 январь 2024, 00:05  •  24693 просмотра

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Переход Филиппе Коутиньо из "Ливерпуля" в "Барселону" возглавил рейтинг худших футбольных трансферов GiveMeSport, а Шевченко в "Челси" занял шестое место.

Издание GiveMeSport составило рейтинг худших трансферов в футболе. Попал в него и Андрей Шевченко – причиной стал переход в британский "Челси", сообщает УНН.

Как сообщает издание, при ранжировании они учитывали следующие факторы:

  • Ожидания при подписании
  • Комиссия за перевод
  • Комиссия за продажу
  • Долголетие в клубе, с которым они подписали контракт
  • Статистическая производительность

На первом месте рейтинга разместился Филиппе Коутиньо с переходом из "Ливерпуля" в "Барселону" (сума трансфера превысила 121 миллион фунтов стерлингов). На втором месте разместился Антуан Гризманн - также за переход в "Барселону". Замыкает тройку худших трансферов Эден Азар перешедший в "Реал Мадрид".

Андрей Шевченко оказался на шестом месте за переход из "Милана" в "Челси".

"Роман Абрамович несколько лет отчаянно пытался пригласить украинца в "Челси", прежде чем, наконец, осуществил свое желание в 2006 году. Проблема была в том, что это было его желание, а не Жозе Моуринью. Португальский тренер по какой-то причине на самом деле не хотел, чтобы Шевченко был в клубе, и это отразилось на поле.

Обладатель Золотого мяча 2004 года большую часть своей карьеры в "Челси" провел, играя не на своей позиции, и в результате забил всего девять голов в Премьер-лиге в 48 матчах. Он продержался два сезона, прежде чем его отправили обратно в "Милан" на правах аренды. Можно с уверенностью сказать, что "синие" не получили ту версию нападающего, на которую надеялись", - пишет издание.

Полный список худших трансферов по версии GiveMeSport:

Филиппе Коутиньо — из Ливерпуля в Барселону (121,5 млн фунтов)

Антуан Гризманн — из Атлетико в Барселону (108 млн)

Эден Азар — из Челси в Реал (103 млн)

Ромелу Лукаку — из Интера в Челси (97,5 млн)

Алексис Санчес — из Арсенала в Манчестер Юнайтед (обмен на Генриха Мхитаряна)

Андрей Шевченко — из Милана в Челси (39,5 млн)

Джонатан Вудгейт — из Лидса в Реал (16 млн)

Анхель Ди Мария — из Реала в Манчестер Юнайтед (60 млн)

Энди Кэррол — из Ньюкасла в Ливерпуль (35 млн)

Фернандо Торрес — из Ливерпуля в Челси (50 млн)

Марио Балотелли — из Милана в Ливерпуль (16 млн)

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Спорт
Андрій Шевченко потрапив до рейтингу найбільш провальних трансферів в історії футболу
Andriy Shevchenko was included in the rating of the most failed transfers in the history of soccer
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Андрей Шевченко попал в рейтинг самых провальных трансферов в истории футбола

Переход Филиппе Коутиньо из "Ливерпуля" в "Барселону" возглавил рейтинг худших футбольных трансферов GiveMeSport, а Шевченко в "Челси" занял шестое место.

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