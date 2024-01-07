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Андрій Шевченко потрапив до рейтингу найбільш провальних трансферів в історії футболу

Київ • УНН

 • 34503 перегляди

Перехід Філіппе Коутіньйо з "Ліверпуля" до "Барселони" очолив рейтинг найгірших футбольних трансферів GiveMeSport, а Шевченко в "Челсі" посів шосте місце.

Видання GiveMeSport склало рейтинг найгірших трансферів у футболі. Потрапив до нього й Андрій Шевченко - причиною став перехід до британського "Челсі", повідомляє УНН.

Як повідомляє видання, під час ранжування вони враховували такі чинники:

  • Очікування під час підписання
  • Комісія за перехід
  • Комісія за продаж
  • Довголіття в клубі, з яким вони підписали контракт
  • Статистична продуктивність

На першому місці рейтингу розмістився Філіппе Коутіньйо з переходом із "Ліверпуля" до "Барселони" (сума трансферу перевищила 121 мільйон фунтів стерлінгів). На другому місці розмістився Антуан Грізманн - також за перехід у "Барселону". Замикає трійку найгірших трансферів Еден Азар, який перейшов у "Реал Мадрид".

Андрій Шевченко опинився на шостому місці за перехід із "Мілана" в "Челсі".

"Роман Абрамович кілька років відчайдушно намагався запросити українця в "Челсі", перш ніж, нарешті, здійснив своє бажання в 2006 році. Проблема була в тому, що це було його бажання, а не Жозе Моурінью. Португальський тренер з якоїсь причини насправді не хотів, щоб Шевченко був у клубі, і це відбилося на полі.

Володар Золотого м'яча 2004 року більшу частину своєї кар'єри в "Челсі" провів, граючи не на своїй позиції, і в підсумку забив лише дев'ять голів у Прем'єр-лізі в 48 матчах. Він протримався два сезони, перш ніж його відправили назад у "Мілан" на правах оренди. Можна з упевненістю сказати, що "сині" не отримали ту версію нападника, на яку сподівалися", - пише видання.

Повний список найгірших трансферів за версією GiveMeSport:

Філіппе Коутіньйо - з Ліверпуля в Барселону (121,5 млн фунтів)

Антуан Грізманн - з Атлетіко в Барселону (108 млн)

Еден Азар - з Челсі в Реал (103 млн)

Ромелу Лукаку - з Інтера в Челсі (97,5 млн)

Алексіс Санчес - з Арсеналу в Манчестер Юнайтед (обмін на Генріха Мхітаряна)

Андрій Шевченко - з Мілана в Челсі (39,5 млн)

Джонатан Вудгейт - з Лідса в Реал (16 млн)

Анхель Ді Марія - з Реала в Манчестер Юнайтед (60 млн)

Енді Керрол - з Ньюкасла в Ліверпуль (35 млн)

Фернандо Торрес - з Ліверпуля в Челсі (50 млн)

Маріо Балотеллі - з Мілана в Ліверпуль (16 млн)

Лілія Подоляк

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