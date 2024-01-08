Легенда мюнхенської "Баварії" та збірної Німеччини, Франц Беккенбауер помер у віці 78 років

Один з найвеличніших гравців німецького футболу, Франц Беккенбауер, помер у неділю у віці 78 років. Це підтвердила його сім’я в понеділок, 8 січня, передавши прохання "сумувати в тиші і не ставити жодних запитань", повідомляє УНН, із посиланням на інформаційне агентство DPA.

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Франц Беккенбауер, один з найвидатніших гравців німецького футболу, який привів команду до перемоги на чемпіонаті світу 1974 року, а потім знову виграв турнір в якості тренера в 1990 році, помер у віці 78 років. Про смерть видатного спортсмена повідомила його сім'я агентству новин DPA.

Беккенбауер був вишуканим та домінуючим представником команди "Західна Німеччина" та мюнхенської "Баварії", з якою він виграв три єврокубки поспіль, і мав прізвисько Der Kaiser, або "Імператор".

Беккенбауер народився 11 вересня 1945 року і виріс у робітничому районі Гізінг у Мюнхені. Він приєднався до "Баварії" як юніор, у віці 13 років, а згодом швидко став ключовим гравцем мюнхенського клубу. Крім того, вже у віці 20 років, Беккенбауер був залучений до національної збірної ФРН.

Завдяки своїй елегантності та легкості на полі, він переосмислив роль ліберо й увінчав свою кар'єру перемогою на домашньому чемпіонаті світу 1974 р, піднявши трофей, будучи капітаном Західної Німеччини.

Після кількох років, проведених у США в команді "Космос Нью-Йорк", де він грав у легендарній команді з Пеле, Беккенбауер повернувся в Німеччину і виграв ще один чемпіонський титул із "Гамбургом" 1982 року.

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Після завершення гравецької кар'єри - тренер та менеджер



Після активної кар'єри Беккенбауер став керівником національної збірної ФРН.

Навіть не встигнувши отримати тренерську ліцензію, він вивів збірну "Західної Німеччини" у фінал чемпіонату світу 1986 року, де поступився Аргентині (2:3).

Втім вже за 4 роки, Аргентина з Дієго Марадоною та збірна ФРН зустрілися знову. У вирішальному матчі підопічні Франца Беккенбауера з мінімальним рахунком обіграли Аргентину завдяки пенальті, реалізованому Андреасом Бреме на 85-й хвилині.

Як зазначає Spiegel, Беккенбауер пішов зі своєї посади, не залишивши своєму наступнику Берті Фогтсу важкої ноші - мети непереможності.

Беккенбауер повернувся в "Баварію" як тренер, коли його мюнхенська команда переживала кризу в середині 1990-х років. Також, у свої карьєрі він був спортивним директором "Марселя". Знову відсвяткувати великий тріумф йому було визначено у 2006 році, під час перебування на посаді глави оргкомітету ЧС-2006 з футболу.

Звинувачення, пов'язані з присудженням багатомільйонних виплат

Звинувачення, пов'язані з присудженням Кубка світу з сумнівними багатомільйонними виплатами, залишили для вражаючого життєвого шляху Беккенбауера запізнілий післясмак.

Бундестім використала його харизму та шик у заявці на проведення чемпіонату світу 2006 р. Літня казка стала шедевром Беккенбауера як функціонера - і водночас складною для нього особисто. Коли сумнівні платежі стали надбанням гласності, на його адресу посипалися звинувачення. Колишні високопоставлені німецькі політики стали на захист Беккенбауера в скандалі навколо ЧС-2006.

Влітку 2019 року Генеральна прокуратура Швейцарії відокремила справу, порушену проти нього за підозрою в шахрайстві, від справи його співвідповідачів. У підсумку термін давності минув.

Слабке здоров'я в останні роки

Беккенбауер боровся з серйозними проблемами зі здоров’ям, мав справу з серцевою проблемою і хворобу Паркінсона. Через слабке здоров'я він на довгий час майже повністю відійшов від публіки.

З глибоким сумом ми повідомляємо, що мій чоловік і наш батько, Франц Беккенбауер, мирно помер уві сні вчора, у неділю, в оточенні своєї сім’ї. Ми просимо вас сумувати мовчки та утримуватись від будь-яких питань – повідомила родина.

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