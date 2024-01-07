Надаль через травму змушений відмовився від участі в Australian Open-2024

Іспанський тенісист, колишній лідер світового рейтингу Рафаель Надаль скасував свою участь у відкритому чемпіонаті Австралії через травму, яку він зазнав під час поєдинку за вихід до чвертьфіналу у Брісбені, в п'ятницю.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Асоціацією тенісистів-професіоналів.

Під час мого останнього матчу в Брісбені у мене була невелика проблема з м’язом, яка, як ви знаєте, викликала у мене занепокоєння. к тільки я приїхав до Мельбурна, у мене була можливість зробити МРТ і виявилося, що у мене мікророзрив м'яза, але не в тій частині, де була травма, і це хороша новина. Зараз я не готова змагатися на максимальному рівні в 5-сетових матчах. Я лечу назад до Іспанії, щоб побачитися з лікарем, підлікуватися і відпочити