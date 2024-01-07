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Надаль через травму змушений відмовився від участі в Australian Open-2024

Київ • УНН

 • 35646 перегляди

Рафаель Надаль знімається з Відкритого чемпіонату Австралії 2024 року через м'язову травму, отриману в Брісбені.

Іспанський тенісист, колишній лідер світового рейтингу Рафаель Надаль скасував свою участь у відкритому чемпіонаті Австралії через травму, яку він зазнав під час поєдинку за вихід до чвертьфіналу у Брісбені, в п'ятницю.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Асоціацією тенісистів-професіоналів.

Під час мого останнього матчу в Брісбені у мене була невелика проблема з м’язом, яка, як ви знаєте, викликала у мене занепокоєння. к тільки я приїхав до Мельбурна, у мене була можливість зробити МРТ і виявилося, що у мене мікророзрив м'яза, але не в тій частині, де була травма, і це хороша новина. Зараз я не готова змагатися на максимальному рівні в 5-сетових матчах. Я лечу назад до Іспанії, щоб побачитися з лікарем, підлікуватися і відпочити

- написав 22-разовий переможець турнірів «Великого шолому».

Деталі

Змагання на 250 кортах з твердим покриттям на північному сході Австралії стало першим турніром Надаля після його драматичного вильоту у другому колі на Відкритому чемпіонаті Австралії близько року тому. Після тієї поразки Надаль не виступав до кінця сезону через травму. Іспанець повернувся на цьому тижні, зігравши матч в Брісбені, де він переміг Домініка Тіма (7:5 6:1) і Джейсона Кублера (6:1 6:2) в прямих сетах, але потім поступився Джордану Томпсону: 7:5 6:7 (6/8) 3:6 після 3:26 годин, втративши три матчболи у другому сеті.

Зняття Надаля з турніру залишає Відкритий чемпіонат Австралії без одного з його найбільш значних гравців. Крім того, згідно з інформацією ЗМІ, чемпіон 2023 року Новак Джокович також перебуває під загрозою травми через проблеми із зап'ястям.

Нагадаємо

Перша ракетка України Еліна Світоліна здобула чергову перемогу на турнірі WTA 250 у Новій Зеландії, здолавши китаянку Ван Сіюй. Завдяки перемозі Світоліна пробилася у фінал турніру, де зіграє з американкою Коко Гауфф.

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