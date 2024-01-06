Теніс: Світоліна пробилася у фінал турніру WTA в Новій Зеландії
Київ • УНН
Еліна Світоліна виходить у фінал WTA 250 у Новій Зеландії
Перша ракетка України Еліна Світоліна здобула чергову перемогу на турнірі WTA 250 у Новій Зеландії, здолавши китаянку Ван Сіюй. Завдяки перемозі Світоліна пробилася у фінал турніру, де зіграє з американкою Коко Гауфф, повідомляє Великий теніс України, пише УНН.
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Зазначається, що у першому сеті Світоліна програла три гейми на своїй подачі і змогла відповісти лише одним брейком. У другій партії обидві тенісистки утримували свої подачі, поки українка не зробила брейк у десятому геймі. У вирішальному сеті Світоліна зробила два брейки і лідирувала 5:1, але не змогла завершити зустріч на своїй подачі.
"Українська тенісистка двічі зверталася по допомогу лікарів через проблеми з попереком (у першому сеті та після закінчення другої партії)", - ідеться в повідомленні.
Поєдинок тривав трохи більше ніж дві години.
Завдяки перемозі над китаянкою Світоліна 21-й раз у кар'єрі зіграє у фіналі на рівні WTA-туру і боротиметься за свій 18-й титул. Українка проведе 11-й фінал (9 перемог). Востаннє Світоліна вигравала турнір на харді 2021 року в Чикаго.
У фіналі суперницею Світоліної стане третя ракетка світу Коко Гауфф. 2021 року українка обіграла американську тенісистку у другому колі Відкритого чемпіонату Австралії.
Нагадаємо
Перша ракетка України Еліна Світоліна здобула третю перемогу проти чеської тенісистки Марі Боузкової на турнірі WTA 250 у Новій Зеландії.