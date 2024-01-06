Теннис: Свитолина пробилась в финал турнира WTA в Новой Зеландии
Киев • УНН
Элина Свитолина выходит в финал WTA 250 в Новой Зеландии
Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала очередную победу на турнире WTA 250 в Новой Зеландии, одолев китаянку Ван Сиюй. Благодаря победе Свитолина пробилась в финал турнира, где сыграет с американкой Коко Гауфф, сообщает Большой теннис Украины, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что в первом сете Свитолина проиграла три гейма на своей подаче и смогла ответить лишь одним брейком. Во второй партии обе теннисистки удерживали свои подачи, пока украинка не сделала брейк в десятом гейме. В решающем сете Свитолина сделала два брейка и лидировала 5:1, но не смогла завершить встречу на своей подаче.
"Украинская теннисистка дважды обращалась за помощью врачей из-за проблем с поясницей (в первом сете и после окончания второй партии)", - говорится в сообщении.
Поединок длился чуть больше двух часов.
Благодаря победе над китаянкой Свитолина 21-й раз в карьере сыграет в финале на уровне WTA-тура и будет бороться за свой 18-й титул. Украинка проведет 11-й финал (9 побед). Последний раз Свитолина выигрывала турнир на харде в 2021 году в Чикаго.
В финале соперницей Свитолиной станет третья ракетка мира Коко Гауфф. В 2021 году украинка обыграла американскую теннисистку во втором круге Открытого чемпионата Австралии.
Напомним
Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала третью победу против чешской теннисистки Мари Боузковой на турнире WTA 250 в Новой Зеландии.
Теннис: Свитолина пробилась в финал турнира WTA в Новой Зеландии
Элина Свитолина выходит в финал WTA 250 в Новой Зеландии.
россияне нанесли удары в Харьковском районе, предварительно С-300 - ОВА
Российские войска атаковали Харьковскую область, предварительно ракетами С-300, жертв нет; осмотр места происшествия продолжается.
В Харьковской области из-под завалов после вражеского удара освободили женщину: показали кадры спасения
В Харьковской области спасатели спасли 60-летнюю женщину из-под завалов после вражеского обстрела.
Армия рф обстрелом уничтожила модульные дома для переселенцев в Херсонской области - ОВА
Российский обстрел в Херсонской области разрушил жилье ВПЛ и нанес значительный ущерб.
Не менее 15 грузовиков: через Мариуполь фиксируют переброску врагом БК и живой силы на Бердянское направление
Российские войска перебрасывают грузовики с боеприпасами и живой силой на Бердянское направление из оккупированного Мариуполя. На последних кадрах зафиксировано более 15 грузовиков.
В Харьковской области сообщили о взрывах во время воздушной тревоги
В Харьковской области произошло два взрыва на фоне воздушной тревоги; сейчас ракет в воздушном пространстве нет, но угроза остается.
"Мощно повлияло на систему защиты полуострова" - Гуменюк о поражении пункта соединения рф в Крыму
Удар по российскому командному пункту соединения ослабил систему защиты Крыма.
россияне на Запорожье нанесли 131 удар, в том числе атаковали 28 беспилотниками - ОВА
Российские войска совершили 131 атаку на Запорожскую область, при этом артиллерия и беспилотники нанесли урон, но о жертвах не сообщалось.
Сумская область: армия рф ночью обстреляла две громады
Российские войска обстреляли две громады в Сумской области, зафиксировано семь взрывов минометов.
В Хмельницкой области ночью уничтожили один "шахед", жертв нет - ОВА
Украинская ПВО уничтожила вражеский беспилотник "шахед" в Хмельницкой области, жертв и пострадавших нет.