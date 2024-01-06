Теннис: Свитолина пробилась в финал турнира WTA в Новой Зеландии

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала очередную победу на турнире WTA 250 в Новой Зеландии, одолев китаянку Ван Сиюй. Благодаря победе Свитолина пробилась в финал турнира, где сыграет с американкой Коко Гауфф, сообщает Большой теннис Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в первом сете Свитолина проиграла три гейма на своей подаче и смогла ответить лишь одним брейком. Во второй партии обе теннисистки удерживали свои подачи, пока украинка не сделала брейк в десятом гейме. В решающем сете Свитолина сделала два брейка и лидировала 5:1, но не смогла завершить встречу на своей подаче.

"Украинская теннисистка дважды обращалась за помощью врачей из-за проблем с поясницей (в первом сете и после окончания второй партии)", - говорится в сообщении.

Поединок длился чуть больше двух часов.

Благодаря победе над китаянкой Свитолина 21-й раз в карьере сыграет в финале на уровне WTA-тура и будет бороться за свой 18-й титул. Украинка проведет 11-й финал (9 побед). Последний раз Свитолина выигрывала турнир на харде в 2021 году в Чикаго.

В финале соперницей Свитолиной станет третья ракетка мира Коко Гауфф. В 2021 году украинка обыграла американскую теннисистку во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

Напомним

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала третью победу против чешской теннисистки Мари Боузковой на турнире WTA 250 в Новой Зеландии.