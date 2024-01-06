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Теннис: Свитолина пробилась в финал турнира WTA в Новой Зеландии

Киев  •  УНН

06 январь 2024, 08:59  •  8726 просмотра

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Элина Свитолина выходит в финал WTA 250 в Новой Зеландии

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала очередную победу на турнире WTA 250 в Новой Зеландии, одолев китаянку Ван Сиюй. Благодаря победе Свитолина пробилась в финал турнира, где сыграет с американкой Коко Гауфф, сообщает Большой теннис Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в первом сете Свитолина проиграла три гейма на своей подаче и смогла ответить лишь одним брейком. Во второй партии обе теннисистки удерживали свои подачи, пока украинка не сделала брейк в десятом гейме. В решающем сете Свитолина сделала два брейка и лидировала 5:1, но не смогла завершить встречу на своей подаче.

"Украинская теннисистка дважды обращалась за помощью врачей из-за проблем с поясницей (в первом сете и после окончания второй партии)", - говорится в сообщении.

Поединок длился чуть больше двух часов.

Благодаря победе над китаянкой Свитолина 21-й раз в карьере сыграет в финале на уровне WTA-тура и будет бороться за свой 18-й титул. Украинка проведет 11-й финал (9 побед). Последний раз Свитолина выигрывала турнир на харде в 2021 году в Чикаго.

В финале соперницей Свитолиной станет третья ракетка мира Коко Гауфф. В 2021 году украинка обыграла американскую теннисистку во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

Напомним

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала третью победу против чешской теннисистки Мари Боузковой на турнире WTA 250 в Новой Зеландии.

Павел Башинский

Павел Башинский

Спорт
Теніс: Світоліна пробилася у фінал турніру WTA в Новій Зеландії
Tennis: Svitolina advances to the final of WTA tournament in New Zealand
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Теннис: Свитолина пробилась в финал турнира WTA в Новой Зеландии

Элина Свитолина выходит в финал WTA 250 в Новой Зеландии.

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