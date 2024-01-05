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Еліна Світоліна зіграє проти китаянки Ван Сіюй за вихід у фінал турніру WTA в Новій Зеландії

Еліна Світоліна зіграє проти китаянки Ван Сіюй за вихід у фінал турніру WTA в Новій Зеландії

Київ • УНН

 • 25237 перегляди

Еліна Світоліна перемогла Марію Бузкову на турнірі WTA 250 у Новій Зеландії і в півфіналі зустрінеться з Ван Сію.

Перша ракетка України Еліна Світоліна здобула третю перемогу проти чеської тенісистки Марі Боузкової на турнірі WTA 250 у Новій Зеландії та зіграє з китаянкою Ван Сіюй за вихід у фінал турніру, повідомляє Великий теніс України, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що Світоліна зіграла вчетверте проти Марі Боузкової і здобула третю перемогу поспіль. У першому сеті, який тривав лише 25 хвилин, українка програла лише 8 розіграшів. У другій партії чеській тенісистці вдалося першою зробити брейк і повести з рахунком 3-1, але Світоліна виграла наступні п'ять геймів і оформила путівку до півфіналу. Поєдинок тривав 66 хвилин.

За вихід у фінал Еліна Світоліна зіграє проти китаянки Ван Сіюй. Для українки це буде перший півфінал після минулорічного Вімблдону і всього 45-й за кар'єру на рівні WTA-туру.

Нагадаємо

Перша ракетка України Еліна Світоліна стартувала з перемоги на турнірі WTA 250 у Новій Зеландії, обігравши в першому колі данку Каролін Возняцкі.

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