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Українська тенісистка Світоліна розпочала новий сезон з перемоги

Київ • УНН

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Еліна Світоліна перемогла Каролін Возняцкі в Окленді, вийшовши до другого кола турніру WTA 250.

Перша ракетка України Еліна Світоліна стартувала з перемоги на турнірі WTA 250 у Новій Зеландії, обігравши в першому колі данку Каролін Возняцкі, повідомляє Великий теніс України, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що Еліна Світоліна та Каролін Возняцкі зіграли одна з одною вшосте (вперше з 2020 року) і п'яту перемогу в їхньому протистоянні записала на свій рахунок українська тенісистка.

"Поєдинок в Окленді тривав 1 годину 45 хвилин. Світоліна виконала п'ять подач навиліт, припустилася однієї подвійної помилки, програла три гейми на своїй подачі та зробила п'ять брейків", - ідеться в повідомленні.

У другому колі Еліна Світоліна зіграє проти переможниці матчу Єлена-Габріела Русе (Румунія) - Емма Радукану (Велика Британія).

Світоліна обіграла росіянку на шляху до третього кола US Open01.09.23, 08:57 • 590384 перегляди

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